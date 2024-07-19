BTG compra a Sertrading: qual é o impacto para o Espírito Santo?

Operação no Porto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

No tópico agregação de valor, o objetivo é que o produto comprado no exterior deixe o Espírito Santo rumo ao seu destino final dentro do Brasil com um algo a mais acrescido por aqui. Os carros, por exemplo, produto, hoje, mais importado pelos portos do Estado, têm várias destinações. As adaptações poderão ser feitas em solo capixaba: a montagem de uma ambulância, de uma viatura policial, a instalação de uma blindagem... Enfim, há uma infinidade de possibilidades e a Sertrading vai investir pesado nisso.

Além dos veículos, a trading é forte, no Estado, na importação de malte, aeronaves, máquinas e sucata de alumínio. Portanto, oportunidades para a formação de uma cadeia paralela ao negócio de importação não vão faltar.