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Negócios

Comprada pelo BTG, Sertrading é a quinta maior empresa do ES

Mais da metade dos negócios da Sertrading, uma das maiores empresas brasileiras de comércio internacional, se dá em solo capixaba. Banco deve acelerar investimentos em expansão

Públicado em 

18 jul 2024 às 15:31
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), único terminal de contêineres do Estado, é administrado pela empresa Log-in Logística. Por lá passam eletrodomésticos, insumos para a indústria de mineração e siderúrgica, e outros.
Movimento em terminal de contêineres do Porto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O BTG Pactual anunciou, na manhã desta quinta-feira (18), a compra da Sertrading, uma das maiores empresas de comércio exterior do Brasil. Por ser uma companhia cujo negócio não aparece muito para o grande público (famoso business to business), muita gente não deve ter se dado conta do impacto disso para o Espírito Santo. O banco de André Esteves, que, no Estado, já vem fazendo investimentos em galpões logísticos e possui negócios nas áreas de energia e financeira, simplesmente arrematou a quinta maior empresa com operações no Espírito Santo, atrás apenas de Petrobras, ArcelorMittal, Vale e Comexport (outra grande trading).

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De acordo com o Anuário IEL 200 Maiores Empresas do Espírito Santo, organizado pela Findes, a Sertrading teve, em 2022, uma receita operacional líquida de R$ 8,9 bilhões. O lucro ficou em R$ 334,4 milhões. Todos estes valores levam em conta as operações realizadas dentro do Estado.
Mais da metade dos negócios da Sertrading se dá em solo capixaba, portanto, a entrada do BTG, que vai injetar capital para segurar uma forte expansão, terá importantes impactos na economia capixaba. O maior banco de investimentos da América Latina, conhecido por sua agressividade, comprou 100% das ações da plataforma de comércio exterior.
A Sertrading já é forte na importação dos seguintes produtos pelo Espírito Santo: carros, malte, aeronaves, máquinas e sucata de alumínio.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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