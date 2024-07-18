Comprada pelo BTG, Sertrading é a quinta maior empresa do ES

O BTG Pactual anunciou, na manhã desta quinta-feira (18), a compra da Sertrading, uma das maiores empresas de comércio exterior do Brasil.
Por ser uma companhia cujo negócio não aparece muito para o grande público (famoso business to business), muita gente não deve ter se dado conta do impacto disso para o Espírito Santo. O banco de André Esteves, que, no Estado, já vem fazendo investimentos em galpões logísticos e possui negócios nas áreas de energia e financeira, simplesmente arrematou a quinta maior empresa com operações no Espírito Santo, atrás apenas de Petrobras, ArcelorMittal, Vale e Comexport (outra grande trading).
Mais da metade dos negócios da Sertrading se dá em solo capixaba, portanto, a entrada do BTG, que vai injetar capital para segurar uma forte expansão, terá importantes impactos na economia capixaba. O maior banco de investimentos da América Latina, conhecido por sua agressividade, comprou 100% das ações da plataforma de comércio exterior.
A Sertrading já é forte na importação dos seguintes produtos pelo Espírito Santo: carros, malte, aeronaves, máquinas e sucata de alumínio.