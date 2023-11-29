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Economia

As maiores empresas do Espírito Santo

O ranking é organizado pelo IEL, entidade do Sistema Findes. A Petrobras, com faturamento de R$ 43,09 bi, é a maior companhia com atuação no Espírito Santo. Confira as dez maiores

Públicado em 

29 nov 2023 às 14:53
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Anita Garibaldi, navio-plataforma da Petrobrás
Anita Garibaldi, navio-plataforma da Petrobras no Estaleiro Jurong, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade do Sistema Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo), acaba de divulgar a lista com as maiores empresas do Estado. Em relação à lista do ano passado, algumas mudanças relevantes. A Vale perdeu a segunda colocação para a Arcelor, a EDP caiu da 5ª para a 10ª colocação e a Samarco voltou a figurar entre as maiores empresas no top 10 das maiores companhias atuando no Espírito Santo. Também chama a atenção a queda nos faturamentos de Petrobras (-0,59%) Vale (-28,45%) e Arcelor (-7,95%), entre 2021 e 2022, e o avanço das companhias ligadas ao comércio internacional - Sertrading, Columbia e Comexport.
Os dez maiores faturamentos do Anuário de 2023 (resultados de 2022):
  1. Petrobras (Unidade ES) - R$ 43,09 bi 
  2. ArcelorMittal Brasil - R$ 16,83 bi
  3. Vale - R$ 14,17 bi
  4. Comexport Trading Comércio Exterior - R$ 9,37 bi
  5. Sertrading - R$ 8,9 bi
  6. Samarco - R$ 8,13 bi
  7. Heringer - R$ 5,67 bi
  8. Columbia Trading - R$ 5,6 bi
  9. Cisa Trading - R$ 5,27 bi
  10. EDP Espírito Santo - R$ 4,98 bi
Confira os dez maiores faturamentos do Anuário de 2022 (resultados de 2021):
  1. Petrobras (Unidade ES) - R$ 43,35 bi
  2. Vale - R$ 19,81 bi
  3. ArcelorMittal Brasil - 18,29 bi
  4. Comexport Trading Comércio Exterior - R$ 8,46 bi
  5. EDP Espírito Santo - R$ 5,24 bi
  6. Sertrading - R$ 4,4 bi
  7. Heringer - R$ 4,29 bi
  8. Cisa Trading - R$ 4,28 bi
  9. Columbia Trading - R$ 4,15 bi
  10. Kurumá Veículos - R$ 2,18 bi

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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