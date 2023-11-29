As maiores empresas do Espírito Santo

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade do Sistema Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo), acaba de divulgar a lista com as maiores empresas do Estado. Em relação à lista do ano passado, algumas mudanças relevantes. A Vale perdeu a segunda colocação para a Arcelor, a EDP caiu da 5ª para a 10ª colocação e a Samarco voltou a figurar entre as maiores empresas no top 10 das maiores companhias atuando no Espírito Santo. Também chama a atenção a queda nos faturamentos de Petrobras (-0,59%) Vale (-28,45%) e Arcelor (-7,95%), entre 2021 e 2022, e o avanço das companhias ligadas ao comércio internacional - Sertrading, Columbia e Comexport.