Cesan é procurada por estrangeiras que querem investir em usinas de dessalinização

Em uma MIP, a empresa, de maneira espontânea, apresenta uma proposta de parceria ao poder público. Cabe à companhia realizar os estudos de viabilidade e apresentar o projeto estruturado ao governo. Precisa ser algo novo, que ainda não está sendo trabalhado, caso das usinas de dessalinização. A lei estabelece uma série de regras que precisam ser cumpridas, isso acontecendo, Estado e empresas podem fechar acordo. Existe ainda a possibilidade de um PMI (procedimento de manifestação de interesse), que é quando o poder público lança a demanda ao mercado.

Os técnicos da Cesan e do governo estadual, além da modelagem de contratação, estudam os locais para a instalação das duas primeiras dessalinizadoras e a capacidade delas. A estatal do saneamento prefere que fiquem na Grande Vitória e no Sul, onde possui uma maior massa de clientes. O governo do Estado analisa a implantação na região de Conceição da Barra. A ideia é de que as usinas sejam de grande porte, com capacidade para atender centenas de milhares de pessoas.