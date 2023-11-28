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Saneamento

Cesan é procurada por estrangeiras que querem investir em usinas de dessalinização

O governo do Espírito Santo quer a contratação de dois projetos até 2024. O mais provável é a construção de uma usina na Grande Vitória e uma segunda no Norte ou no Sul

Públicado em 

28 nov 2023 às 17:27
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Planta de dessalinização da ArcelorMittal Tubarão
Planta de dessalinização da ArcelorMittal Tubarão Crédito: ArcelorMittal/Divulgação
A Cesan começou a ser procurada por empresas interessadas em construir usinas de dessalinização no litoral do Espírito Santo. Todas elas estrangeiras. A busca aumentou nas últimas semanas, depois que o governo do Estado anunciou estar montando uma modelagem para a contratação de dois projetos no decorrer de 2024. A manifestação de interesse privado (MIP) é o modelo favorito do momento.
Em uma MIP, a empresa, de maneira espontânea, apresenta uma proposta de parceria ao poder público. Cabe à companhia realizar os estudos de viabilidade e apresentar o projeto estruturado ao governo. Precisa ser algo novo, que ainda não está sendo trabalhado, caso das usinas de dessalinização. A lei estabelece uma série de regras que precisam ser cumpridas, isso acontecendo, Estado e empresas podem fechar acordo. Existe ainda a possibilidade de um PMI (procedimento de manifestação de interesse), que é quando o poder público lança a demanda ao mercado.
Os técnicos da Cesan e do governo estadual, além da modelagem de contratação, estudam os locais para a instalação das duas primeiras dessalinizadoras e a capacidade delas. A estatal do saneamento prefere que fiquem na Grande Vitória e no Sul, onde possui uma maior massa de clientes. O governo do Estado analisa a implantação na região de Conceição da Barra. A ideia é de que as usinas sejam de grande porte, com capacidade para atender centenas de milhares de pessoas.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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