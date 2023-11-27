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TI

Tecnologia: capixaba Mindworks compra duas empresas e avança pelo Brasil

A capixaba Mindworks comprou a Live, também do Espírito Santo, e a catarinense SafePoint. A companhia passa a ter mais de 300 clientes espalhados por 13 estados

Públicado em 

27 nov 2023 às 17:29
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Internet
Crédito: Carlos Alberto
A capixaba Mindworks, especialista em tecnologia da informação, foi ao mercado em busca de expandir seus negócios pelo Brasil. Comprou a Live, também do Estado e focada em infraestrutura, e a catarinense SafePoint, especializada em segurança. Fechadas as operações, a companhia passa a ter mais de 300 clientes espalhados por 13 estados. A expectativa é de um crescimento de 30% em 2024 em serviços de segurança e infraestrutura de TI. Os valores dos negócios não foram divulgados.
“O crescimento inorgânico também faz parte da nossa estratégia. Queremos ampliar nossa atuação no mercado brasileiro e verticalizar ainda mais as atividades”, explicou o CEO da Mindworks, Niase Borjaille. O objetivo fundamental das aquisições é aumentar a produtividade, reduzir custos e fazer a expansão geográfica. A sede da empresa continuará sendo em Vitória, as filiais ficarão em Blumenau (SC), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO) e São Paulo (SP).
“As possibilidades de crescimento no mercado brasileiro são promissoras, principalmente em setores como finanças, telecomunicações, saúde e varejo. É incrível a sinergia obtida com esse movimento. Ao fazer parte do mesmo grupo, reforçamos nossas capacidades para oferecer aos clientes o melhor de cada setor de TI e de cada time”, disse Marlon de Paula, fundador da Live.
Com 24 anos de mercado, a Mindworks tem mais de 150 funcionários.
Marlon de Paula, Niase Borjaille e Célio Lemos, sócios da Mindworks
Célio Lemos, Marlon de Paula e Niase Borjaille, da Mindworks Crédito: Divulgação/Mindworks

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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