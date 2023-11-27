Tecnologia: capixaba Mindworks compra duas empresas e avança pelo Brasil

Crédito: Carlos Alberto

A capixaba Mindworks, especialista em tecnologia da informação, foi ao mercado em busca de expandir seus negócios pelo Brasil. Comprou a Live, também do Estado e focada em infraestrutura, e a catarinense SafePoint, especializada em segurança. Fechadas as operações, a companhia passa a ter mais de 300 clientes espalhados por 13 estados. A expectativa é de um crescimento de 30% em 2024 em serviços de segurança e infraestrutura de TI. Os valores dos negócios não foram divulgados.

“O crescimento inorgânico também faz parte da nossa estratégia. Queremos ampliar nossa atuação no mercado brasileiro e verticalizar ainda mais as atividades”, explicou o CEO da Mindworks, Niase Borjaille. O objetivo fundamental das aquisições é aumentar a produtividade, reduzir custos e fazer a expansão geográfica. A sede da empresa continuará sendo em Vitória, as filiais ficarão em Blumenau (SC), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO) e São Paulo (SP).

“As possibilidades de crescimento no mercado brasileiro são promissoras, principalmente em setores como finanças, telecomunicações, saúde e varejo. É incrível a sinergia obtida com esse movimento. Ao fazer parte do mesmo grupo, reforçamos nossas capacidades para oferecer aos clientes o melhor de cada setor de TI e de cada time”, disse Marlon de Paula, fundador da Live.

Com 24 anos de mercado, a Mindworks tem mais de 150 funcionários.