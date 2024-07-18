BTG compra Sertrading, empresa de comércio exterior com unidade no ES

A BTG Pactual fechou a compra de 100% do capital social da Serglobal Participações Ltda (Sertrading), empresa de comércio exterior fundada em São Paulo com um braço no Espírito Santo.
A Sertrading é uma das maiores companhias brasileiras no ramo de importação, com atuação em mais de 16 setores da economia, como máquinas e equipamentos, itens automobilístico, farmacêutico e da aviação executiva. O valor da operação não foi revelado em fato relevante, divulgado na manhã desta quinta-feira (18).
Começou a operar numa área de 1,5 milhão de metros quadrados próxima ao Porto de Vitória em 2023, com um centro automotivo que recebe carros do exterior e presta serviços de emplacamento e de gestão de estoque.
Com a aquisição, o BTG poderá ofertar, à sua base de clientes, os serviços especializados da Sertrading e também disponibilizar aos consumidores da importadora serviços financeiros do banco.
Segundo comunicado ao mercado, Sertrading movimentou R$ 5 bilhões em operações comerciais entre 2019 a 2023, fechando o último ano com patrimônio líquido aproximado de R$ 400 milhões.