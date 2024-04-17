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Expansão

Importação de carros pelo ES triplica antes de aumento de imposto

Espírito Santo recebeu 43 mil carros importados no primeiro trimestre de 2024 contra 14 mil no mesmo período do ano passado, previsão é de que crescimento continue
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

17 abr 2024 às 18:57

Publicado em 17 de Abril de 2024 às 18:57

Pátio da Vports recebe carros importados
Pátio da Vports recebe carros importados Crédito: Divulgação
De janeiro a março de 2024, o número de veículos importados pelos portos de Vitória e Vila Velha triplicou em relação ao ano passado. Segundo a Vports, que administra os terminais nos dois municípios, 43 mil automóveis foram importados no primeiro trimestre deste ano contra 14 mil no primeiro trimestre de 2023  – um aumento de 207%. 
E o volume de chegada de veículos deve continuar crescendo nos portos capixabas ao longo deste semestre, como forma de as empresas escaparem da alíquota de importação, que vem sendo reajustada de forma gradual.
Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, os veículos de passageiros representam 29%  dos produtos importados de janeiro a março de 2024. O valor movimentado saiu de US$ 259 milhões (R$ 1,3 bilhão) para US$ 865 milhões (R$ 4,5 bilhões) neste primeiro trimestre, um aumento de 234% em relação ao mesmo período de 2023.
Para o Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex), depois de o volume de importação ter triplicado no primeiro trimestre no Estado, ainda há tendência de aumento ao longo do primeiro semestre. 
Importação de carros pelo ES triplica antes de aumento de imposto

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O aumento ocorre porque as importadoras têm antecipado as suas operações envolvendo carros elétricos, híbridos e híbridos plug-in para ocorrerem no primeiro semestre de 2024, antecipando-se à elevação gradual das alíquotas de importação, estabelecidas pelo governo federal. 
"As importadoras que operam pelo Espírito Santo estão antecipando suas operações de carros elétricos, híbridos e híbridos plug-in em função da elevação gradual das alíquotas de importação, estabelecidas no ano passado pelo governo federal"
Sidemar Acosta - Presidente do Sindiex
O governo decidiu no ano passado que, a partir de janeiro deste ano, carros elétricos, híbridos e híbridos plug-in comprados fora do país voltarão a ser gradualmente tributados com imposto de importação. 
Essa medida tem como objetivo incentivar a produção de veículos eletrificados no Brasil, de forma a atrair investimentos e contribuir para o projeto de neoindustrialização. As alíquotas variam de acordo com os níveis de eletrificação e os processos de produção de cada modelo, além da produção nacional.
"Entretanto, existe a necessidade de medidas urgentes para ampliação temporária das áreas alfandegadas como uma solução viável e necessária para atender à demanda crescente. No momento, os portos secos localizados no Contorno recebem grande parte dos carros importados pelo Estado e aguardam a liberação de mais espaço, pois estão no limite da capacidade", destaca Acosta. 

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Carros chegam por navio no Espírito Santo
Carros chegam por navio no Espírito Santo Crédito: Divulgação/Vports

Confira como fica a retomada gradual das alíquotas

Carros Híbridos
  • Janeiro de 2024: 15%
  • Julho de 2024: 25%
  • Julho de 2025: 30%
  • Julho de 2026: 35%
Híbridos Plug-in
  • Janeiro de 2024: 12%
  • Julho de 2024: 20%
  • Julho de 2025: 28%
  • Julho de 2026: 35%
Elétricos
  • Janeiro de 2024: 10%
  • Julho de 2024: 18%
  • Julho de 2025: 25%
  • Julho de 2026: 35%

Recorde de movimentação

Em geral, a movimentação de cargas na Vports superou em 27% o volume do mesmo período de 2023. No total, foram 386 mil toneladas de produtos a mais, um novo recorde para o porto, que alcançou um volume geral de 1,8 milhão de toneladas movimentadas nos três meses.
Para o diretor comercial da Vports, Pedro Benevides, os volumes recordes e o crescimento registrado no trimestre são resultado de um trabalho focado em dar mais dinamismo, celeridade e estrutura ao porto.
“O Espírito Santo tem vocação portuária, mas era latente a necessidade de investir em modernização e infraestrutura, além de tornar as relações comerciais mais ágeis e personalizadas, permitindo atender com eficiência as demandas dos clientes. E é nisso que temos apostado”, aponta.

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