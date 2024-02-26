Quem é o capixaba que quer fabricar carro elétrico popular no ES

O capixaba Flávio Figueiredo Assis é fundador da Lecar e planeja produzir carros elétricos no ES Crédito: Divulgação

Porta de entrada de grande parte dos carros elétricos que chegam ao Brasil, o Espírito Santo deve também ganhar protagonismo no tema, sediando uma das fábricas de uma montadora brasileira que está desenvolvendo carros 100% elétricos e promete começar a produção em dezembro deste ano.

Quem vai trazer o projeto para o Estado é o capixaba Flávio Figueiredo Assis, fundador da Lecar. A montadora já está com protótipo pronto do modelo 459, o primeiro carro a ser comercializado pela marca até o fim do ano. E já prepara um segundo modelo, o Lecar 100, um carro urbano, 100% elétrico, que vai custar até R$ 100 mil e que deverá ser produzido no Espírito Santo.

Natural de Guaçuí, o empresário viu no caminho para redução de emissões de CO² (gás carbônico) e no aumento da demanda por carros elétricos uma oportunidade de negócio e começou a estudar o tema, criar o plano de negócios até criar a montadora Lecar.

Antes de entrar no mercado de automóveis, Flávio atuava no setor financeiro. E foi com a venda da sua última empresa, a Lecard — uma administradora de cartões de alimentação — que o capixaba viabilizou sua nova empreitada.

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“Comecei a me interessar, a me apaixonar pelo assunto, e decidi criar a montadora Lecar. Só tirei a letra 'D' da Lecard e virou outro negócio. A Lecard está em franco crescimento e não para de crescer, mas precisava de um desafio maior”, conta o empresário que, hoje, nesta jornada do elétrico, passou a dirigir um Tesla, carro da montadora fundada pelo americano Elon Musk.

A Lecar nasceu em Barueri, em São Paulo, onde estava sediada a Lecard na época, e a montadora foi instalada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde estava a maior parte da mão de obra de engenheiros e demais profissionais envolvidos no projeto.

“Levamos o projeto de desenvolvimento para Caxias do Sul, onde a área de metalmecânica é mais desenvolvida para a área de mobilidade e onde também tem legado de empresas como Randon e Marcopolo desenvolvendo veículos elétricos”, detalha.

A fábrica no sul já desenvolveu protótipo, que está sendo avaliado. O teste do protótipo nas ruas deve começar em abril. O próximo passo, depois do protótipo autorizado, é fazer pedido de homologação do carro em Londres. O planejamento prevê o início da fabricação para o mercado em dezembro deste ano. A expectativa é produzir inicialmente 300 carros do 459, primeiro modelo projetado pela montadora.

O primeiro carro da Lecar tem previsão de autonomia de bateria de 400 quilômetros, 170cv e porta-malas de 900 litros. A empresa também reforçou a suspensão, visto que o elétrico pode ser mais pesado do que o movido a combustão devido à bateria.

459 é o carro da Lecar que começa a ser produzido no fim do ano Crédito: Divulgação

Projeto de fábrica no Norte do ES

Pensando na expansão e no aumento da demanda, Flávio Assis já iniciou conversas para construir uma fábrica da Lecar em São Mateus , no Norte do Espírito Santo. A escolha foi pelo diferencial dos benefícios fiscais da região e também pela proximidade com a Marcopolo, o que ajuda no caso de fornecedores.

A fábrica no Espírito Santo deve começar a funcionar no início de 2026 e ela terá capacidade até lá de produzir mais de 1 mil carros ao mês. A fábrica capixaba também será responsável pela construção do segundo modelo de carro elétrico que a montadora já está elaborando, atendendo ao pedido do mercado: um elétrico de até R$ 100 mil, considerado popular para o tipo de veículo, que vai se chamar Lecar 100.

"Iniciamos os estudos financeiros para atender a essa manifestação e desejo de carro elétrico até R$ 100 mil. Com a redução no custo da bateria e o Espírito Santo sendo um ambiente fiscal favorável, a gente começou a desenvolver esse projeto para já colocar no Estado" Flávio Figueiredo Assis - Fundador da Lecar

O empresário frisa: "Ainda não temos um modelo definido, mas será um carro 4 portas de tamanho que atenda às necessidades do consumidor e autonomia de bateria de 250 a 300 quilômetros".