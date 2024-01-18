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Espírito Santo registra maior crescimento de emplacamentos de carros elétricos em 2023

ES registrou maior percentual de vendas no país e também ficou entre os 10 Estados com maior quantidade de veículos eletrificados comprados

Públicado em 

18 jan 2024 às 01:58
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

mobilidade elétrica, carro elétrico, motor elétrico
Veículos eletrificados se destacaram no mercado no ano passado Crédito: Shutterstock
Espírito Santo foi o Estado que teve o maior crescimento de emplacamentos de carros eletrificados no país, durante o ano passado, atingindo o percentual de 169%, seguido do Distrito Federal (161%) e Alagoas (146%). Vitória também se destacou como a segunda cidade com o maior percentual de crescimento na compra desse tipo de veículo (195%), atrás apenas de Campinas (247%), em São Paulo.
Os dados, divulgados pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), ainda trazem os números absolutos, onde o Espírito Santo ocupa a nona posição, com 2.846 carros eletrificados emplacados no ano passado.
A Região Sudeste continua na liderança dos emplacamentos, com 52% do total (48.947 veículos), aumento de 101% sobre 2022 (24.332 carros). No total nacional, o Brasil emplacou 93.927 veículos leves eletrificados em 2023, com crescimento de 91% sobre 2022 (49.245 unidades).
Segundo a associação, os números de eletrificados correspondem à soma de automóveis, SUV e comerciais leves elétricos híbridos plug-in (PHEV), elétricos 100% a bateria (BEV) e elétricos híbridos convencionais sem recarga externa (HEV).

Consórcio para comprar Jeep e Ram

Hoje (18), a Vitória Motors Jeep e Ram realiza uma edição do Consórcio Day, com opções de planos para adquirir um veículo, imóvel ou um consórcio de serviços. A ação terá ainda lance parcelado em até quatro vezes sem cobrança de fundo de reserva e juros, além das condições especiais para quem for até as lojas.

Fusca é o carro clássico mais comercializado de 2023

Volkswagen Fusca
O Fusca também está na frente do top 10 de mais procurados Crédito: Volkswagen/Divulgação
Perto de fazer 65 anos desde o seu lançamento, o Volkswagen Fusca lidera as vendas de carros clássicos em 2023, segundo levantamento da OLX. Segundo a plataforma de compra e venda on-line de veículos, o modelo tem 40% de share das comercializações por meio do site e app, de janeiro a novembro do ano passado.
O Fusca também está na frente do top 10 de mais procurados, seguido do Opala e do Chevette. Dentre os mais anunciados, o “besouro” também ocupa o primeiro lugar, seguido de Gol e Opala.

Rampage conquista 11 prêmios no final do ano

A Ram levou 16 troféus nas premiações de 2023, sendo que o destaque ficou para a Rampage, primeira picape da marca produzida no Brasil. Ao todo, foram 11 das 16 premiações. Segundo o Diretor Comercial da Vitória Motors Ram, Bernardo Chieppe, “o modelo conta com performance, luxo, capacidade e tecnologia, que são atributos reconhecidos pela imprensa especializada, premiações e o mais importante, nossos clientes”.

Ford Fiesta lidera ranking dos mais vendidos de 2023

Ford Fiesta
Ford Fiesta foi o veículo mais vendido dos modelos anunciados no site InstaCarro Crédito: Ford/Divulgação
Outra plataforma de compra e venda de veículos também fechou seus números de 2023 e o Ford Fiesta foi o veículo mais vendido dos modelos anunciados no site InstaCarro. Em segundo lugar está o Hyundai HB20, em terceiro o Renault Sandero, em quarto o Chevrolet Onix e fechando o top 5, está o Volkswagen Fox.
“Mesmo com o crescente interesse dos brasileiros em adquirir carros elétricos, os veículos seminovos e 0km das categorias à combustão, continuam em evidência no mercado brasileiro”, comenta Luca Cafici, CEO da InstaCarro.

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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