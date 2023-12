Conheça dois lançamentos recentes que já estão nas concessionárias do ES

A versão SRX Plus da Toyota Hilux ocupa o topo de linha da gama. Crédito: Kurumá/Divulgação

O ano está quase chegando no final, mas as novidades não param de chegar às concessionárias. Desta vez, dois modelos com propósitos e públicos bem diferentes são os destaques. O primeiro é o Renault Megane E-Tech, versão elétrica do carro que já circulou como sedã a combustão no Brasil, até ser descontinuado em 2010 para dar lugar ao Fluence.



Agora ele chega completamente repaginado, com motor 100% elétrico e marcando a fase “Renovation” da marca, que, como o próprio nome diz, está renovando os modelos da montadora para o gerente master da Orvel Renault Bruno Fortes, o modelo tem registrado boa aceitação de quem faz o teste drive.

“O Megane E-Tech chega ao Brasil para lançar a nova identidade da Renault. Depoimentos dos primeiros testes realizados e dos primeiros compradores é que o veículo superou todas as expectativas e entrega tudo que promete como sustentabilidade, design, conforto e muito luxo”, diz.

Além disso, o elétrico está com uma campanha de lançamento, com desconto de 10% para os primeiros 50 compradores, segundo adianta Fortes. A campanha é válida para o mês de dezembro.

Outra novidade é o lançamento da topo de linha Toyota Hilux SRX Plus, que traz uma série de novidades na picape média que ainda é a líder de vendas na sua categoria. O seu lançamento no Espírito Santo contou com um evento da Kurumá Vitória, no início de dezembro.

Segundo Rafael Duarte, gerente de Vendas da Kurumá Vitória, as mudanças na Hilux vem para trazer mais dinamicidade e versatilidade em todos os terrenos. Além da robustez e esportividade do modelo, a picape chega com altura e largura maiores para transposição de obstáculos, indicando sua vocação trilheira.

Além disso, a picape ganhou outras mudanças significativas para aumentar o conforto e a estabilidade. Entre elas está mudança do ângulo de ancoragem do amortecedor, bandejas de suspensão estendidas, molas helicoidais mais macias, amortecedores mais macios com maior diâmetro de pistão e foi incluída uma nova barra estabilizadora tubular traseira. Outra novidade é o freio a disco em todas as quatro rodas.

“A nova Hilux SRX Plus, assim como toda a linha, gera um volume alto de procura. Muitas pessoas que já tem um veículo anterior buscam atualizar o seu modelo. A Toyota tem uma força muito grande na fidelidade dos clientes e aqui no estado, os capixabas seguem optando pela Hilux”, complementa.

Do 1.0 ao motor elétrico

O Peugeot 208 ganha um destaque inédito no mercado, já que é o único carro no país a oferecer uma gama completa de motores. O modelo tem opções de motorizações que começam no 1.0 Firefly, passando pelo Turbo 200, 1.6 flex até a sua versão 100% elétrica.

A fartura de opções do hatch compacto vem atrelada ao novo posicionamento da montadora francesa no Brasil, que este ano lançou a plataforma Peugeot Confiance, serviço que traz atendimento via WhatsApp, três anos de garantia e três revisões - 10 mil, 20 mil e 30 mil km ou 36 meses - pelo preço de uma.

