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Picape e elétrico

Conheça dois lançamentos recentes que já estão nas concessionárias do ES

O elétrico Renault Megane E-Tech e a topo Toyota Hilux SRX Plus foram anunciados recentemente pelas montadoras e trazem os diferenciais e as apostas de cada marca

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 01:58

Públicado em 

21 dez 2023 às 01:58
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre Karine Nobre
Toyota Hilux SRX Plus
A versão SRX Plus da Toyota Hilux ocupa o topo de linha da gama Crédito: Kurumá/Divulgação
O ano está quase chegando no final, mas as novidades não param de chegar às concessionárias. Desta vez, dois modelos com propósitos e públicos bem diferentes são os destaques. O primeiro é o Renault Megane E-Tech, versão elétrica do carro que já circulou como sedã a combustão no Brasil, até ser descontinuado em 2010 para dar lugar ao Fluence.
Agora ele chega completamente repaginado, com motor 100% elétrico e marcando a fase “Renovation” da marca, que, como o próprio nome diz, está renovando os modelos da montadora para o gerente master da Orvel Renault Bruno Fortes, o modelo tem registrado boa aceitação de quem faz o teste drive.
“O Megane E-Tech chega ao Brasil para lançar a nova identidade da Renault. Depoimentos dos primeiros testes realizados e dos primeiros compradores é que o veículo superou todas as expectativas e entrega tudo que promete como sustentabilidade, design, conforto e muito luxo”, diz.
Renault Megane E-Tech chega ao Brasil com boa potência e preço atrativo
Renault Megane E-Tech chega repaginado, com motor 100% elétrico e marcando a fase “Renovation” da marca Crédito: Renault/Divulgação
Além disso, o elétrico está com uma campanha de lançamento, com desconto de 10% para os primeiros 50 compradores, segundo adianta Fortes. A campanha é válida para o mês de dezembro.
Outra novidade é o lançamento da topo de linha Toyota Hilux SRX Plus, que traz uma série de novidades na picape média que ainda é a líder de vendas na sua categoria. O seu lançamento no Espírito Santo contou com um evento da Kurumá Vitória, no início de dezembro.
Segundo Rafael Duarte, gerente de Vendas da Kurumá Vitória, as mudanças na Hilux vem para trazer mais dinamicidade e versatilidade em todos os terrenos. Além da robustez e esportividade do modelo, a picape chega com altura e largura maiores para transposição de obstáculos, indicando sua vocação trilheira.
Além disso, a picape ganhou outras mudanças significativas para aumentar o conforto e a estabilidade. Entre elas está mudança do ângulo de ancoragem do amortecedor, bandejas de suspensão estendidas, molas helicoidais mais macias, amortecedores mais macios com maior diâmetro de pistão e foi incluída uma nova barra estabilizadora tubular traseira. Outra novidade é o freio a disco em todas as quatro rodas.

Toyota Hilux SRX Plus

“A nova Hilux SRX Plus, assim como toda a linha, gera um volume alto de procura. Muitas pessoas que já tem um veículo anterior buscam atualizar o seu modelo. A Toyota tem uma força muito grande na fidelidade dos clientes e aqui no estado, os capixabas seguem optando pela Hilux”, complementa.

Detran realiza ação para conscientizar sobre bebida e direção

Até sábado (23,) o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) realiza uma ação educativa interativa nas ruas da Grande Vitória. Com o tema “Diga sim à vida, diga não à bebida e direção”, a equipe do órgão levará um caminhão preparado para receber as pessoas que poderão conhecer dados relacionados a acidentes de trânsito e gravar um vídeo para sua família e amigos.

Do 1.0 ao motor elétrico

Peugeot 208 Turbo Style 2023
Versão com motorização turbo foi a mais recente a ser lançada no país Crédito: Peugeot/Divulgação
O Peugeot 208 ganha um destaque inédito no mercado, já que é o único carro no país a oferecer uma gama completa de motores. O modelo tem opções de motorizações que começam no 1.0 Firefly, passando pelo Turbo 200, 1.6 flex até a sua versão 100% elétrica.
A fartura de opções do hatch compacto vem atrelada ao novo posicionamento da montadora francesa no Brasil, que este ano lançou a plataforma Peugeot Confiance, serviço que traz atendimento via WhatsApp, três anos de garantia e três revisões - 10 mil, 20 mil e 30 mil km ou 36 meses - pelo preço de uma.

Guia on-line de segurança no trânsito

A Confederação Nacional de Transportes (CNT) está disponibilizando, on-line, a segunda edição da publicação Viagem Segura – Guia CNT de Segurança nas Rodovias 2024. O trabalho detalha as condições mais críticas da malha rodoviária em relação à segurança no trânsito. Segundo o guia, a BR-101 foi a rodovia que registrou mais acidentes, no período de 12 meses, com 11.337 ocorrências (17,0% do total); enquanto a BR-116 foi a rodovia que registrou mais mortes, com 752 casos no período (13,6% do total). Para saber mais sobre o guia, ele pode ser acessado diretamente no link.

MAIS EM KARINE NOBRE

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Karine Nobre

Karine Nobre Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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