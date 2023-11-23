Mais duas marcas de carros chineses eletrificados chegam no Brasil

Operação conjunta Omoda | Jaecoo vai lançar três modelos no Brasil em 2024 Crédito: Omoda | Jaecoo/Divulgação

O Brasil tem se tornado bastante atraente para as marcas chinesas de veículos eletrificados. Depois da chegada da GWM e da BYD, trazendo, inclusive, modelos 100% elétricos na faixa dos R$ 150 mil (que gerou uma corrida de preços, inclusive nos modelos a combustão), agora é a vez Omoda | Jaecoo, subsidiárias da veterana Chery, que terão operação conjunta no país.

A chegada está prevista para o ano que vem, com o lançamento de três novos modelos equipados com motorizações híbrida leve, híbrida plug-in e 100% elétrica, sendo um Omoda e dois Jaecoo. Segundo a empresa, atualmente está em formação a equipe local e o escritório em processo de seleção.

A marca Omoda tem como foco design e tecnologia Crédito: Omoda | Jaecoo/Divulgação

“Estamos muito felizes por anunciar oficialmente nossa chegada ao mercado brasileiro em 2024, e este é apenas o começo. O Brasil é um parceiro estratégico para a nossa operação global e sabemos do seu potencial”, afirma Shawn XU, CEO da Omoda | Jaecoo.

Cada marca traz características próprias que vão refletir em seus modelos que vão chegar no país em breve. Enquanto a Omoda tem como foco design e tecnologia, a Jaecoo foca no off-road, com SUVs que unem tecnologia, luxo e segurança.

IA para ajudar a escolher destinos de viagens A Localiza lançou uma ferramenta que cria roteiros gerados com base na inteligência artificial. Ela pode ser acessada na plataforma de conteúdos Vai Por Mim da marca e sugere opções para quem estará sozinho, acompanhado, amigos ou família, como passeios culturais, gastronômicos, aventura e ecoturismo.

WORKSHOP DE MEC NICA BÁSICA PARA MULHERES COM BÁRBARA BRIER

A fundadora do selo Oficina Amiga da Mulher, Barbara Brier, estará no Estado para ministrar um workshop de mecânica básica para mulheres no próximo dia 7 de dezembro. O selo criado pela técnica em Automobilística, graduada em Gestão da Produção Industrial com especialização em Educação Superior tem como principal missão empoderar mulheres motoristas na manutenção e envolver as oficinas mecânicas nesse processo.