61% dos brasileiros querem comprar um carro usado até 2024

Outra pesquisa do setor, esta realizada pelo Data OLX Autos, mostrou que o mês de julho foi o pico de comercialização de modelos novos, tendo como base a política de descontos para carros populares do governo federal. Foi o melhor desempenho de comercialização de modelos novos no país desde janeiro de 2021, com mais de 215 mil vendas.

Os carros com mais de 13 anos continuam predominando as vendas de seminovos e usados, de acordo com a Fenauto, representando 37% do mercado em maio. Os chamados usados jovens (quatro a oito anos de uso) ficam em segundo lugar (26%), seguido dos maduros (nove a 12 anos), com 24%. Os seminovos, que têm entre zero e três anos, são responsáveis por 13% dos veículos negociados.