61% dos brasileiros querem comprar um carro usado até 2024

Julho foi o melhor mês para carros de entrada
Outra pesquisa do setor, esta realizada pelo Data OLX Autos, mostrou que o mês de julho foi o pico de comercialização de modelos novos, tendo como base a política de descontos para carros populares do governo federal. Foi o melhor desempenho de comercialização de modelos novos no país desde janeiro de 2021, com mais de 215 mil vendas.
Os carros com mais de 13 anos continuam predominando as vendas de seminovos e usados, de acordo com a Fenauto, representando 37% do mercado em maio. Os chamados usados jovens (quatro a oito anos de uso) ficam em segundo lugar (26%), seguido dos maduros (nove a 12 anos), com 24%. Os seminovos, que têm entre zero e três anos, são responsáveis por 13% dos veículos negociados.
FINAL DE SEMANA COM OFERTAS ESPECIAIS DE VEÍCULOS
Bernardinho em convenção de vendas de concessionárias do ES
O Grupo Orleti realiza, no dia 21 de outubro, a sua primeira convenção de vendas para a equipe de concessionárias. O evento também comemora os 30 anos do grupo e vai contar com palestras de nomes nacionais, como Bernardinho, ex-treinador das seleções brasileiras de vôlei, masculina e feminina; o executivo Murilo Moreno, professor das Universidades ESPM e FGV, apresentador do Programa Conversa de Marketing no Canal a Cabo Markket, e Chico Recalde, Head de Marketing do Reclame Aqui, plataforma com mais de 30 milhões de consumidores únicos por mês e 550 mil marcas cadastradas.
VENDA DE PNEUS EM ALTA
Teste drive de carros elétricos da Mercedes-Benz
A Vitória Motors Mercedes-Benz está com seus modelos elétricos disponíveis para teste drive na concessionária da marca. O EQA e EQB já são linhas conhecidas da marca e têm autonomia de até 600 km com bateria de 89 kWh, segundo a montadora.