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Pesquisa

61% dos brasileiros querem comprar um carro usado até 2024

Especialista aponta que alto percentual pode estar diretamente ligado aos valores mais altos dos carros de entrada zero quilômetro

Públicado em 

28 set 2023 às 15:36
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

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Busca por carros usados tem sido alta e maioria dos compradores têm interesse em adquirir um SUV Crédito: Shutterstock
Um levantamento realizado pelo portal Webmotors apontou que 61% dos usuários da plataforma de compra e venda de veículos, tem intenção de comprar um automóvel usado. Destes, 53% indicaram o financiamento parcial como pagamento escolhido. E 76% de quem tem carro, pensam em ofertá-lo como entrada do pagamento.
Para o especialista do mercado automotivo Gabriel de Oliveira, essa realidade é um sintoma dos preços atuais dos carros zero quilômetro, cujos modelos de entrada começam em R$ 69.990 (para as versões de entrada dos subcompactos Renault Kwid e Fiat Mobi).
“O comprador prefere buscar um veículo mais equipado, com um valor agregado maior, principalmente no caso dos SUVs, que têm sido os mais procurados no mercado. Para ele é mais vantajoso ter com um carro com um tempo mais de uso, só que mais completo tanto em tecnologia quanto em segurança”, reflete.
E os SUVs estão mesmo com tudo, segundo aponta a pesquisa, já que 38% têm intenção em comprar um. E isso reflete também nos proprietários de veículos seminovos, aqueles que têm de 1 a 2 anos, já que 31% têm um modelo SUV e entre eles, 54% pretendem comprar ou trocar no segundo semestre deste ano.

Julho foi o melhor mês para carros de entrada

Outra pesquisa do setor, esta realizada pelo Data OLX Autos, mostrou que o mês de julho foi o pico de comercialização de modelos novos, tendo como base a política de descontos para carros populares do governo federal. Foi o melhor desempenho de comercialização de modelos novos no país desde janeiro de 2021, com mais de 215 mil vendas.

Os carros com mais de 13 anos continuam predominando as vendas de seminovos e usados, de acordo com a Fenauto, representando 37% do mercado em maio. Os chamados usados jovens (quatro a oito anos de uso) ficam em segundo lugar (26%), seguido dos maduros (nove a 12 anos), com 24%. Os seminovos, que têm entre zero e três anos, são responsáveis por 13% dos veículos negociados.

FINAL DE SEMANA COM OFERTAS ESPECIAIS DE VEÍCULOS

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Concessionárias realizam promoções e eventos no final de semana Crédito: Shutterstock
A CVC Serra está completando 38 anos de atividades com ofertas especiais, taxas diferenciadas e valorização do veículo usado na troca pelo zero quilômetro. Neste sábado (30), a revenda fechará as comemorações do mês de aniversário com condições vantajosas para quem quer sair de carro novo. haverá atrações durante o dia com café da manhã, encontro de carros antigos, show de mágica, música ao vivo, espaço kids e foodtruck.
Já a Vitória Motors Jeep realiza até o final do mês, a Jeep Week, com ofertas e condições especiais para quem quer adquirir os SUVs da marca. A ação acontece em todas as concessionárias presentes no Espírito Santo, Juiz de Fora e Petrópolis.

Bernardinho em convenção de vendas de concessionárias do ES

O Grupo Orleti realiza, no dia 21 de outubro, a sua primeira convenção de vendas para a equipe de concessionárias. O evento também comemora os 30 anos do grupo e vai contar com palestras de nomes nacionais, como Bernardinho, ex-treinador das seleções brasileiras de vôlei, masculina e feminina; o executivo Murilo Moreno, professor das Universidades ESPM e FGV, apresentador do Programa Conversa de Marketing no Canal a Cabo Markket, e Chico Recalde, Head de Marketing do Reclame Aqui, plataforma com mais de 30 milhões de consumidores únicos por mês e 550 mil marcas cadastradas.

VENDA DE PNEUS EM ALTA

Pneus
O mês de agosto registrou a venda de 4,45 milhões de unidades Crédito: Shutterstock
As vendas totais de pneus registraram alta de 11,4% em agosto: foram 4,45 milhões para 3,99 milhões de unidades comercializadas em julho. A informação foi divulgada pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos (Anip).
Outro ponto de destaque foi o aumento de 21% das comercializações para montadoras, saindo de 1,01 milhões para 1,23 milhões de unidades. Já o mercado de reposição subiu 8,1% (de 2,98 milhões para 3,22 milhões).
“Apesar do bom resultado no mês, permanecemos 7,1% abaixo no acumulado do ano em relação a 2022.”, diz Klaus Curt Müller, presidente executivo da ANIP.   

Teste drive de carros elétricos da Mercedes-Benz

A Vitória Motors Mercedes-Benz está com seus modelos elétricos disponíveis para teste drive na concessionária da marca. O EQA e EQB já são linhas conhecidas da marca e têm autonomia de até 600 km com bateria de 89 kWh, segundo a montadora.

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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