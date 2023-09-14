Emplacamentos de carros no ES crescem 17,27% em agosto

Foram comercializados, em agosto, 7.991 veículos de todos os segmentos, contra 6.814 unidades vendidas em julho de 2023 Crédito: Shutterstock

Na contramão dos resultados de vendas de veículos no Brasil, o Espírito Santo teve um aumento de 17,27% de emplacamentos no mês de agosto. Os dados, levantados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) e divulgados pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodiv/ES) mostram que foram comercializados 7.991 veículos de todos os segmentos, contra 6.814 unidades vendidas em julho de 2023.

O crescimento também se deu de um ano para o outro. Em agosto de 2022 foram 6.874 unidades emplacadas, representando um aumento de 16,25% no mesmo período deste ano. Isso também contribuiu para os números do acumulado do ano, onde foram vendidos 53.874 veículos,contra 45.893 no mesmo período de 2022, ou seja, um crescimento de 17,39%.

“O volume de emplacamentos de agosto subiu em comparação a julho. Houve alta no setor em todos os segmentos, sendo o bom resultado reflexo do plano de incentivos do Governo. O setor espera novos projetos a serem propostos pelo governo federal, no sentido de estimular as vendas de veículos, tornando-os mais acessíveis ao consumidor de menor renda, por meio da sua redução de preços e maior oferta de crédito”, analisa o presidente do Sincodiv/ES, Riguel Chieppe.

Concessionária capixaba entre as 100 melhores do mundo A Tai Motors, operada pelo Grupo Lider, foi reconhecida como uma das 100 melhores concessionárias Hyundai do mundo pela montadora. A avaliação da Hyundai – Dealer of the Year 2023 – considerou as revendas da marca que apresentaram o melhor desempenho em vendas, serviço e o grau de satisfação dos clientes. Apenas três entre as 100 concessionárias eleitas são brasileiras.

PROMOÇÃO DE VEÍCULOS COM TAXA ZERO E BÔNUS DE ATÉ R$ 15 MIL

SW4 da Toyota com preços promocionais em setembro Crédito: Toyota/Divulgação

A Kurumá está com uma campanha de vendas de setembro trazendo condições especiais para compra de modelos zero quilômetro e seminovos. Para a compra de seminovos, a primeira parcela só precisa começar a ser paga em dezembro, além de licenciamento 2023 pago, transferência grátis e veículos com um ano a mais de garantia de fábrica.

Já os modelos novos da Toyota trazem condições especiais, como taxa zero, 15 vezes no Ciclo Toyota One sem residual ou até R$ 15 mil de bônus no seminovo no caso da Hilux SRV Diesel Automática 2024. O Corolla Altis Híbrido Premium 2023 também traz bônus de R$ 15 mil, aplicados conforme a disponibilidade dos itens.

O SW4 SRX Diesel 7 Lugares 2024, com novo motor diesel, está à venda com dois anos sem pagar nenhuma parcela no Ciclo Toyota One e bônus de R$ 10 mil de bônus no seminovo. Já o Corolla Cross XRE 2024 traz parcelas de R$ 3.952,81 e o Corolla Cross XRX Híbrido 2024 com parcelas de R$ 4.730,54.

Edição de 2023 do Conecta Autos abre venda de ingressos O Conecta Autos 2023 já está com o primeiro lote de ingressos à venda. O evento dedicado ao mercado automotivo e direcionado a profissionais do segmento, como concessionárias, lojistas, multimarcas e associações acontece no dia 18 de outubro, em São Paulo. Em sua terceira edição, o tema será “Seu PitStop para inovação” e acontecerá totalmente presencial. Estarão presentes nomes importantes do mercado automotivo e outros segmentos para compartilhar conhecimento, conteúdos exclusivos, tendências e ideias por meio de palestras e painéis.

HONDA LIDERA RANKING DE MAIS BUSCADOS HÁ SEIS MESES

O Honda HR-V ficou novamente na primeira posição entre os 0 km mais procurados em plataforma de vendas Crédito: Honda/Divulgação

O Honda HR-V aparece em primeiro lugar no levantamento dos veículos zero quilômetro mais pesquisados em agosto, no site da Webmotors. Já o Volkswagen Polo manteve a segunda posição, seguido do Fiat Fastback, compondo o mesmo pódio do mês anterior. Como novidade, entrou no pódio a Ram Rampage, em sétimo lugar.

Com relação aos seminovos, o Honda Civic lidera o pódio, seguido por Toyota Corolla e Chevrolet Onix na segunda e terceira colocações, respectivamente. Com esse posicionamento, a Honda completa seu sexto mês consecutivo liderando a busca por carros novos e usados dentro da plataforma.