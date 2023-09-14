Emplacamentos de carros no ES crescem 17,27% em agosto

Concessionária capixaba entre as 100 melhores do mundo
A Tai Motors, operada pelo Grupo Lider, foi reconhecida como uma das 100 melhores concessionárias Hyundai do mundo pela montadora. A avaliação da Hyundai – Dealer of the Year 2023 – considerou as revendas da marca que apresentaram o melhor desempenho em vendas, serviço e o grau de satisfação dos clientes. Apenas três entre as 100 concessionárias eleitas são brasileiras.
PROMOÇÃO DE VEÍCULOS COM TAXA ZERO E BÔNUS DE ATÉ R$ 15 MIL
Edição de 2023 do Conecta Autos abre venda de ingressos
O Conecta Autos 2023 já está com o primeiro lote de ingressos à venda. O evento dedicado ao mercado automotivo e direcionado a profissionais do segmento, como concessionárias, lojistas, multimarcas e associações acontece no dia 18 de outubro, em São Paulo. Em sua terceira edição, o tema será “Seu PitStop para inovação” e acontecerá totalmente presencial. Estarão presentes nomes importantes do mercado automotivo e outros segmentos para compartilhar conhecimento, conteúdos exclusivos, tendências e ideias por meio de palestras e painéis.
HONDA LIDERA RANKING DE MAIS BUSCADOS HÁ SEIS MESES
Carros chineses disparam nos emplacamentos de eletrificados
A BYD ficou em primeiro lugar no ranking de emplacamentos de veículos 100% elétricos no mês de agosto. Começaram a rodar pelo país 656 carros, número seis vezes maior do que a segunda colocada, de acordo com dados da ABVE - Associação Brasileira do Veículo Elétrico.
Já a A GWM, além de comemorar o recorde de 1.452 unidades do SUV Haval H6 em agosto, lidera o ranking de híbridos, seguida por Toyota Corolla Cross (1.021 veículos), Toyota Corolla (853), BYD Song Plus (762) e Chery Tiggo 8 (691). Segundo ABVE, no total foram vendidos 7.684 híbridos no mês passado, sendo quase 20% da GWM. Ao avaliar somente os plug-in, a GWM também se mantém na dianteira, com 931 unidades – ou 26,5% do mercado –, seguida por BYD Song Plus (762), Chery Tiggo 8 (691), Volvo XC60 (412) e BMW X5 (193).