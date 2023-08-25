Carros chineses: veja os modelos mais comprados pelos capixabas

Levantamento foi realizado por site de compra e vende de veículos Crédito: Shutterstock

Um estudo do OLX, repassado com exclusividade para a coluna, fez um levantamento das marcas de carros chineses mais procuradas no Espírito Santo por meio da plataforma de compra e venda. Segundo o estudo, a primeira posição no Estado é da JAC, quando se fala de modelos mais comercializados, anunciados e procurados.

A marca tem um percentual de 52,5% de vendas totais no período de janeiro a julho deste ano. Já a líder de vendas, procura e anúncios na plataforma, quando se fala de Brasil fica com a Chery, que no ES, ocupa a segunda posição, sendo responsável por 40,6% das comercializações, seguida da Lifan com 4% das vendas totais por meio da plataforma.

Entre o os modelos mais comprados pelos capixabas, na plataforma, estão o JAC J3 em primeiro, o JAC J2 em segundo lugar e, em terceiro, o Chery QQ. Já no ranking nacional, entre os modelos mais desejados, o flex J3 também aparece como campeão entre os usuários, representando 18% do share total, com o preço médio de R$ 22 mil, e 11,5% de possibilidade de economia. Em seguida estão o flex QQ (14,9%), o TIGGO 2 (6,6%) e o híbrido TIGGO 5X (6%).

Nova diretoria do Sincodives O empresário Augusto Giuberti foi eleito o novo presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives) para o período de 2023 a 2026. Ele ficou com 83% dos votos válidos e seu vice-presidente será o também empresário Riguel Chieppe. A nova diretoria toma posse até o dia 15 de setembro.

PROMOÇÕES DE VEÍCULOS DÃO ATÉ DOIS ANOS SEM PAGAR PARCELA

Taxa zero e bônus de até R$ 10 mil também fazem parte das promoções de veículos Crédito: Shutterstock

A Kurumá está com a campanha “Toyota, o melhor parceiro de jornada” com condições especiais para veículos zero quilômetro durante todo o mês de agosto. Entre os modelos destacados estão: o Corolla Altis Híbrido Premium 2023, com taxa zero e três revisões grátis; o Corolla Cross XRE 2024 com parcelas de R$ 3.699 e o Corolla Cross XRX Híbrido 2024 com parcelas de R$ 4.599; o SW4 SRX Diesel 7 Lugares 2024 com dois anos sem pagar nenhuma parcela no Ciclo Toyota One e bônus de R$ 5 mil no seguro Toyota; e a Hilux SRV Diesel Automática 2024, com taxa zero ou R$ 10 mil de bônus no seguro Toyota.