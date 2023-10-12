Gol pode ter saído de linha, mas é ainda o mais vendido no ES

O Volkswagen Gol saiu de linha em 2022, mas ainda continua liderando vendas de seminovos e usados no ES Crédito: Volkswagen/Divulgação

Se o Volkswagen Polo, cuja versão de entrada foi lançada no ano passado, tem dado dor de cabeça para os modelos que antes eram os líderes de venda no mercado nacional, o Gol, que saiu de linha em 2022, ainda continua soberano entre os seminovos e usados no Espírito Santo.

Segundo levantamento realizado pela OLX, no Estado, o hatch da montadora alemã foi o modelo mais vendido por capixabas dentro da plataforma de compra e venda on-line de veículos. Seguido dele está, em segundo lugar, o Toyota Corolla e, em terceiro, o Fiat Palio (descontinuado em 2018).

Já entre os mais procurados, os líderes são, nessa ordem: Corolla, Gol e Honda Civic. O mesmo se repete entre os modelos mais anunciados no Espírito Santo: Corolla e Gol em primeiro e Chevrolet Onix em segundo.

Já outra plataforma de vendas, a InstaCarro, divulgou o seu levantamento nacional do mês de setembro. Nesse período, o Ford Fiesta foi o carro mais vendido, representando 3,28% das vendas. Logo em seguida, vem o Citroën C3, Honda Fit, Chevrolet Onix e Renault Sandero, sendo todos os modelos representando 2,81%.

Volvo vendeu até setembro mais carros do que em 2022 A Volvo Car Brasil anunciou que as suas vendas deste ano já superaram as de 2022. Ao todo, foram vendidos 6.114 carros da marca em 2023, o que representa um número 16,1% maior do que o número de carros vendidos pela montadora sueca em todo o ano passado. Em relação ao mesmo período de 2022, o crescimento foi de 73%, Os dados ainda não incluem as vendas do novo pré-lançamento da marca: o Volvo EX30, que teve seu pré-lançamento anunciado em setembro. O novo SUV da marca chegou ao país com valores que partem de R$ 219.950 e, em seu primeiro mês, já possui mais de 1.700 unidades pré-vendidos no país, segundo a montadora.

CONCESSIONÁRIAS ORGANIZAM AÇÕES NO SÁBADO PARA O DIA DAS CRIANÇAS

Concessionárias terão atividades para as crianças no sábado Crédito: Shutterstock

A Kurumá vai celebrar o Dia das Crianças no próximo sábado (14), com brindes, brincadeiras e coffee break nas lojas de Vitória, Vila Velha, Serra, Cachoeiro e Linhares. Os pais que fecharem negócio neste dia ainda levam um brinquedo para os pequenos. A loja está também com uma campanha de vendas para seminovos selecionados, com bônus na avaliação de R$ 5 mil, entrada em 10x sem juros e 1ª parcela em 2024.

Outra concessionária que irá realizar ações especiais para o Dia das Crianças no sábado é a Vitoriawagen da Serra e de Vitória, que terão recreação com pintura facial e bola mania, das 9 às 12 horas. Os clientes podem aproveitar para fazer um teste drive dos modelos da marca.

Recorde da indústria nacional de carros A Hyundai alcançou, no dia 10 de outubro, a marca de 2 milhões de veículos produzidos no país desde o início das operações de sua fábrica em Piracicaba (SP), em 2012. O período de 11 anos e 20 dias marca um novo recorde de tempo para a indústria nacional. Em 2018, a Hyundai já havia registrado o menor prazo para a marca de 1 milhão de veículos produzidos: 5 anos e 10 meses. O veículo de número 2 milhões a sair das linhas de montagem da Hyundai no Brasil é um Creta Ultimate 2.0, na cor Prata Brisk, que será empregado em ações comemorativas.

BYD INAUGURA FUTURAS FÁBRICAS NA BAHIA

Fábricas vão produzir chassis de ônibus, caminhões elétricos, veículos de passeio elétricos e híbridos, e processar lítio e ferro fosfato Crédito: BYD/Divulgação

A BYD anunciou a abertura de seu complexo industrial em Camaçari, na Bahia, na antiga fábrica da Ford. As três fábricas irão produzir chassis de ônibus, caminhões elétricos, veículos de passeio elétricos e híbridos, e processar lítio e ferro fosfato. segundo a montadora, a expectativa é iniciar a produção entre o fim de 2024 e o início de 2025, com capacidade instalada próxima dos 150 mil veículos por ano durante a primeira fase de implantação.

Em julho deste ano, a BYD anunciou o investimento de R$ 3 bilhões para instalar três linhas de produção diferentes dentro de um mesmo complexo fabril, localizado em Camaçari, na Bahia. Este vai ser o maior polo industrial da BYD fora da China, o que é uma mensagem clara de como a companhia acredita, aposta e investe a longo prazo no potencial do mercado brasileiro, um dos mais importantes do mundo.