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De colecionador

Certificado de clássicos da Volkswagen tem milhares de solicitações em 48h

Brasil é o segundo país a oferecer documentação da marca, que fornece dados originais de produção de veículos com mais de 20 anos

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 01:58

Públicado em 

07 dez 2023 às 01:58
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre Karine Nobre
volkswagen, carro clássico, colecionador
Brasil é o segundo país onde a Volkswagen atua a receber o Certificado de Veículos Clássicos Crédito: Volkswagen/Divulgação
A Volkswagen anunciou, recentemente, um serviço de certificação de veículos clássicos no Brasil. O país é o segundo onde a marca atua a oferecer esse tipo de documento, que fornece dados originais de produção de veículos com mais de 20 anos. E o resultado, não poderia ser diferente, já que em 48 horas a empresa recebeu mais de 1.000 solicitações.
Segundo a montadora, o site oficial para a solicitação do Certificado de Veículos Clássicos recebeu cerca de 22 mil acessos nesse curto período. Para que a criação dos certificados fosse possível, foram digitalizados mais de 6,5 milhões de registros das décadas de 1950 a 1980.
A empresa conta com uma equipe especializada para buscar as informações de cada veículo que tem a certidão solicitada. Depois que é confirmada a autenticidade do veículo, é emitido o certificado e enviado para impressão.
O documento também recebe autógrafo de autenticidade das áreas responsáveis pela preservação destes dados e também da Garagem VW, o Desenvolvimento do Veículo Completo e o Departamento de Imprensa da VWB.

Fiat divulga imagem da picape Titano e investida global

Fiat Titano
A Titano terá diferentes motorizações para cada mercado Crédito: Fiat/Divulgação
A Fiat divulgou uma imagem completa da picape Titano, que estava prevista para ser lançada este ano, mas aparentemente, deve ficar para 2024. Na divulgação, a montadora adiantou a sua investida global com a picape, que terá motorizações diferentes de acordo com cada mercado, capacidade off-road e alta carga útil. Além do Brasil, a Fiat mira o mercado da América Latine e da África, com atenção para a Argélia, onde o foco de vendas da Titano será a eficiência de combustível.

Setor de autopeças no ES já corresponde a 245 empresas

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O comércio atacadista de autopeças, no ES, emprega formalmente mais de 4 mil pessoas Crédito: Shutterstock
O comércio atacadista de autopeças tem ganhado destaque no cenário nacional e capixaba. De acordo com o relatório econômico Atacado em Perspectiva, divulgado pelo Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades), o Estado tem 245 empresas formalmente instituídas.
Já quando se fala de empregos, o setor emprega formalmente mais de 4 mil pessoas, respondendo por 10,3% de todos os empregos no setor atacadista do Espírito Santo.
Já quando falamos de Brasil, o comércio atacadista tem uma participação de 6,2% no total de empresas da cadeia produtiva do setor. Ao todo, são mais de 10 mil empresas no país e mais de 100 mil empregos formais, que correspondem a 10,9% do setor.
O faturamento da indústria nacional de autopeças chegou a R$ 233,8 bilhões em 2022, de acordo com dados do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças). Desse montante, o mercado de reposição (“aftermarket”) representou 22,5%, fornecendo suporte à operação de cerca de 115 milhões de veículos no país.

Reestilização do Renault Duster promete ser sucesso

Renault Duster reestilizado
Duster reestilizado deve chegar em 2024 e pode ter versão híbrida Crédito: Divulgação
Nas últimas semanas, têm sido divulgadas imagens da reestilização do Dacia Duster, que é vendido pela Renault aqui no Brasil. O novo design mantém o padrão robusto característico do SUV, traz linhas mais sofisticadas e pode ser que a Renault traga também a versão híbrida do modelo.
Segundo o gerente Master Orvel Renault, Bruno Fortes, as expectativas para a estreia do Duster redesenhado são altas. “Esse veículo corresponde a 20% do nosso faturamento e esperamos, com essa nova versão, um crescimento de 10% a 15% em suas vendas. O carro é um sucesso e essa reestilização vem para firmar a força da marca Duster da Renault, tanto no Brasil como no mundo”, complementa.

Ford deve fechar o ano com crescimento de 40%

Em um ano marcado pelo lançamento da aguardada picape Full size F-150, a reestilização da Ranger e a sua versão mais rápida, a Ford deve fechar o ano com um crescimento nas vendas de 40% no país. Segundo o presidente da Ford América do Sul, Daniel Justo, a empresa planeja continuar crescendo na casa de dois dígitos no Brasil trazendo novos produtos, assinalando que 2024, aparentemente, será um ano com mais novidades da Ford no país.

Karine Nobre

Karine Nobre Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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