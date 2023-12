Certificado de clássicos da Volkswagen tem milhares de solicitações em 48h

Brasil é o segundo país onde a Volkswagen atua a receber o Certificado de Veículos Clássicos. Crédito: Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen anunciou, recentemente, um serviço de certificação de veículos clássicos no Brasil. O país é o segundo onde a marca atua a oferecer esse tipo de documento, que fornece dados originais de produção de veículos com mais de 20 anos. E o resultado, não poderia ser diferente, já que em 48 horas a empresa recebeu mais de 1.000 solicitações.



Segundo a montadora, o site oficial para a solicitação do Certificado de Veículos Clássicos recebeu cerca de 22 mil acessos nesse curto período. Para que a criação dos certificados fosse possível, foram digitalizados mais de 6,5 milhões de registros das décadas de 1950 a 1980.

A empresa conta com uma equipe especializada para buscar as informações de cada veículo que tem a certidão solicitada. Depois que é confirmada a autenticidade do veículo, é emitido o certificado e enviado para impressão.

O documento também recebe autógrafo de autenticidade das áreas responsáveis pela preservação destes dados e também da Garagem VW, o Desenvolvimento do Veículo Completo e o Departamento de Imprensa da VWB.

Fiat divulga imagem da picape Titano e investida global

A Titano terá diferentes motorizações para cada mercado. Crédito: Fiat/Divulgação

A Fiat divulgou uma imagem completa da picape Titano, que estava prevista para ser lançada este ano, mas aparentemente, deve ficar para 2024. Na divulgação, a montadora adiantou a sua investida global com a picape, que terá motorizações diferentes de acordo com cada mercado, capacidade off-road e alta carga útil. Além do Brasil, a Fiat mira o mercado da América Latine e da África, com atenção para a Argélia, onde o foco de vendas da Titano será a eficiência de combustível.

Setor de autopeças no ES já corresponde a 245 empresas

O comércio atacadista de autopeças, no ES, emprega formalmente mais de 4 mil pessoas. Crédito: Shutterstock

O comércio atacadista de autopeças tem ganhado destaque no cenário nacional e capixaba. De acordo com o relatório econômico Atacado em Perspectiva, divulgado pelo Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades), o Estado tem 245 empresas formalmente instituídas.

Já quando se fala de empregos, o setor emprega formalmente mais de 4 mil pessoas, respondendo por 10,3% de todos os empregos no setor atacadista do Espírito Santo.

Já quando falamos de Brasil, o comércio atacadista tem uma participação de 6,2% no total de empresas da cadeia produtiva do setor. Ao todo, são mais de 10 mil empresas no país e mais de 100 mil empregos formais, que correspondem a 10,9% do setor.

O faturamento da indústria nacional de autopeças chegou a R$ 233,8 bilhões em 2022, de acordo com dados do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças). Desse montante, o mercado de reposição (“aftermarket”) representou 22,5%, fornecendo suporte à operação de cerca de 115 milhões de veículos no país.

Reestilização do Renault Duster promete ser sucesso

Duster reestilizado deve chegar em 2024 e pode ter versão híbrida. Crédito: Divulgação

Nas últimas semanas, têm sido divulgadas imagens da reestilização do Dacia Duster, que é vendido pela Renault aqui no Brasil. O novo design mantém o padrão robusto característico do SUV, traz linhas mais sofisticadas e pode ser que a Renault traga também a versão híbrida do modelo.

Segundo o gerente Master Orvel Renault, Bruno Fortes, as expectativas para a estreia do Duster redesenhado são altas. “Esse veículo corresponde a 20% do nosso faturamento e esperamos, com essa nova versão, um crescimento de 10% a 15% em suas vendas. O carro é um sucesso e essa reestilização vem para firmar a força da marca Duster da Renault, tanto no Brasil como no mundo”, complementa.

