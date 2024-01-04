Fora de linha, mas nem tanto: Gol, Uno e Palio são os mais vendidos em dezembro

O Volkswagen Gol teve 68.756 unidades usadas e seminovas comercializadas em dezembro Crédito: Volkswagen/Divulgação

Um relatório divulgado pela Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto) trouxe os veículos e motos mais vendidos no mês de dezembro. E como estamos falando de carros usados e seminovos, três modelos que já saíram de linha, encontram-se no topo das vendas quando se fala de automóveis: o Volkswagen Gol (68.756 unidades), o Fiat Uno (37.184 unidades) e o Fiat Palio (36.842 unidades).

Quando se fala em comerciais leves, a Fiat Strada permanece na liderança, a exemplo do que acontece nos emplacamentos de novos, com 29.266 unidades. Em seguida, está a Volkswagen Saveiro, com 19.212 unidades, e em terceiro, a Toyota Hilux, com 16.43 unidades.

E fechando o ranking dos mais vendidos, estão as motos, com a Honda liderando as três primeiras posições: a CG 150 com 69.664 unidades, em seguida, a Biz com 30.726 unidades e em terceiro, a CG 125 com 28.994 unidades.

Ano positivo

Ainda, segundo o relatório divulgado pela entidade, o ano de 2023 foi bastante positivo para o mercado de veículos usados e seminovos. Afinal, foram quase 14,5 milhões de vendas no ano passado, registrando a segunda maior marca histórica de vendas e um crescimento de 9,1% de volume por dia útil.

“Nosso relatório mostra um percentual de aumento expressivo na comercialização de veículos, conforme já estávamos prevendo. Desde 2015 o nosso mercado vem apresentando resultados positivos, indicando um crescimento sustentável como esse verificado em 2023. Acreditamos que, para 2024, essa tendência positiva deve continuar”, avalia o presidente da Fenauto, Enilson Sales.

Para ter uma ideia, em dezembro, foram vendidos 1.383.870 veículos, chegando ao acumulado de 14.448.434 unidades comercializadas em 2023. O acumulado de vendas de veículos com 13 anos, ou mais, foi o mais expressivo, com um crescimento de 13,5% em relação a 2022, chegando a um total de 5.033.345 unidades no ano.

Seminovos com entrada facilitada em até 10 vezes E por falar em seminovos, a Kurumá está com uma campanha de vendas para iniciar 2024. Durante o mês de janeiro, veículos selecionados estão à venda com bônus na avaliação de R$ 5 mil, entrada facilitada em 10 vezes sem juros e taxa a partir de 0,99%, além de 1 ano a mais de garantia de fábrica.

Chevrolet faz 99 anos no Brasil

Chevrolet Blazer EV é um dos veículos 100% eletrificados que serão lançados pela marca no Brasil este ano Crédito: Divulgação/Chevrolet

A Chevrolet faz, em 2023, 99 anos de atuação no Brasil e, para celebrar a marca, voltou com a campanha “Breca Varejo”, que traz descontos para Tracker, Onix, Montana e S10, e upgrade de versões e equipamentos nos carros comprados durante a ação por R$ 99. As condições especiais são válidas de 2 a 6 de janeiro em todas as concessionárias da marca no país.

Para o gerente comercial da CVC, Rodolpho Albert, a expectativa de 2024 é de otimismo. “Iniciamos o ano de forma muito competitiva, realizando o ‘Breca Varejo’ e estamos tendo bons resultados. O mercado de veículos deve crescer este ano, apoiado no movimento de baixa de juros pelo Banco Central. Somado a isso, a General Motors está acreditando muito em 2024 e prepara várias ações com as concessionárias para marcar os 99 anos da Chevrolet no Brasil”, diz.

Entre os lançamentos da marca, adianta ele, estão os novos Blazer e Equinox, ambos elétricos, e a nova Spin, “oferecendo ao consumidor uma linha de veículos completa. Vale destacar que, em dezembro de 2023, a Chevrolet foi líder em vendas de veículos no varejo (diretamente para o consumidor)”, conta Rodolpho Albert, gerente comercial da CVC”.

Impostos de importados elétricos aumenta, mas Kia mantém preços A Kia decidiu manter os preços de seus modelos eletrificados importados até 31 de janeiro, após decisão do governo federal de aumentar a alíquota de imposto para esse tipo de veículo em 15% a partir de janeiro de 2024. Segundo a montadora sul-coreana, os modelos Niro, Sportage, Stonic e o Bongo (fabricado no Uruguai) vão manter, até o final de janeiro, os preços praticados em dezembro do ano passado. Além disso, a empresa vai manter o bônus promocional de varejo praticado em dezembro até dia 15 de janeiro.

BYD deixa Tesla para trás no último trimestre de 2023

BYD Dolphin é o modelo 100% elétrico mais vendido no Brasil em 2023 Crédito: BYD/Divulgação

Como já era aguardado, a BYD vendeu mais carros 100% elétricos do que a líder de mercado Tesla nos três últimos meses de 2023. Segundo relatório divulgado pela empresa chinesa, nesta terça-feira (2), foram comercializados 526 mil veículos movidos a bateria no último trimestre do ano