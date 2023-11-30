Frota de veículos cresce 43,7% em 12 anos no Brasil

Crescimento da frota e da população demanda a necessidade de expansão e aprimoramento dos serviços públicos e da infraestrutura Crédito: Shutterstock

Uma análise exclusiva divulgada pela Data OLX Autos para a coluna, fez um cruzamento entre os dados do Censo 2022 do IBGE com a quantidade de veículos em circulação no país. E um dos principais indicadores foi o crescimento da frota de veículos, que saltou de 64,8 milhões de unidades em 2010 para 115,1 milhões em 2022, ou seja, uma variação de 43,7% a mais.

Por outro lado, a expectativa com o início do Censo do IBGE, era de que a população brasileira chegasse a 213 milhões, no entanto, foi levantado que os residentes no país são 203,1 milhões, ou seja, 4,7% a menos do que se esperava.

“Apesar do crescimento demográfico ser uma parte importante da equação, é evidente que a frota de veículos cresceu de forma desproporcional em muitas das cidades analisadas”, analisa a economista do Data OLX Autos, Dianifer Leal Borges.

Inclusive, em alguns municípios do país, o grande crescimento populacional, como em Canaã do Carajás, no Pará, que triplicou no período, elevou também a frota. Nessa cidade, houve um crescimento de 1.976% na quantidade de veículos, segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Para a economista, diversos fatores podem ter contribuído para esse resultado, que se repetiu em outros municípios pelo país.

“Em primeiro lugar, o crescimento econômico nestas regiões frequentemente atrai uma população com maior poder aquisitivo, mais propensa a possuir veículos. Além disso, o desenvolvimento econômico facilita o acesso ao crédito, permitindo que mais pessoas financiem a compra de automóveis. A urbanização e a expansão espacial dessas cidades também podem tornar o transporte público menos prático, incentivando a posse de veículos pessoais”, analisa.

De acordo com a profissional, cada cidade é influenciada por um conjunto único de fatores econômicos, sociais e históricos. No entanto, ela acrescenta que esse crescimento acelerado vem acompanhado por uma série de desafios, apesar de ser um indicativo de prosperidade.

“Entre eles, destaca-se a necessidade de expansão e aprimoramento dos serviços públicos, da educação e da infraestrutura. Adicionalmente, o crescimento expressivo da frota pode colocar uma pressão sobre os sistemas viários locais, que por sua vez trazem desafios de mobilidade urbana comumente associados a metrópoles de grande porte”, diz.

Brasileiros acima da média no uso do carro E por falar em frota nacional, o Brasil está entre os países com a maior média de uso do carro para trabalhar ou estudar. Segundo dados do estudo Mobility Consumer Index 2023, produzido pela EY, 88% preferem usar o veículo automotivo pessoal no dia a dia. Já a média global foi de 80%. Por outro lado, quando se fala de transporte público, 56% dos brasileiros afirmam que recorrem a ele, enquanto que, a média global é de 62%.

Nissan Leaf vai ganhar roupagem SUV

Elétrico da Nissan deve ganhar um novo formato a partir do ano que vem, na Europa Crédito: Nissan/Divulgação

A Nissan está preparando uma mudança drástica no seu elétrico Leaf, aproveitando a preferência cada vez maior por SUVs. Segundo o site Automotive News o modelo será o primeiro de três novos automóveis elétricos da montadora, que serão pensados para o mercado europeu, feitos na fábrica de Sunderland, Inglaterra.