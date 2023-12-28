Grupo automotivo capixaba investe R$ 175 milhões para expandir franquia no Brasil

“O nosso desafio é que a Point S seja o centro de serviços automotivos que mais cresce no país, nos posicionando como a melhor opção para nossos franqueados e consumidores. Queremos ser uma referência nacional em serviços automotivos ligeiros, sendo reconhecidos pela nossa transparência, confiabilidade, rapidez e qualidade. Totalmente stress-free", pontua.
Moretta também tem formação em Marketing e Finanças. O executivo possui ainda experiência de mais de 25 anos no ramo automotivo, no Brasil e nos EUA, com conhecimento no tema “pneus”, um dos principais produtos comercializados pela rede autorizada Point S.
O setor de peças automotivas usadas tem se mostrado bastante atraente, não apenas pela economia (que pode chegar a 58%) como também pela redução do consumo de recursos naturais. Uma pesquisa realizada pela OLX mostra que é possível encontrar peças automotivas por valores até 58% mais barato em relação a uma nova, como no caso de baterias, com preço médio de R$ 207.
Outro item bastante procurado é o kit de embreagem, sendo o segundo produto com maior economia média apresentada na plataforma quando comprada uma opção usada. Ele pode sair por cerca de R$ 213, uma economia de 57% em relação ao novo. Outro é o corpo de borboleta, encontrado até 51% mais barato, com preço médio de R$ 292.
Com relação à redução do consumo de matérias-primas, o estudo Second Hand Effect 2023 (elaborado pela IVL Swedish Environmental Research Institute e Ethos Internacional a pedido da OLX), que avalia o impacto ambiental da compra e venda de produtos usados na plataforma, mostrou que a escolha pela economia circular evitou a emissão de 1,8 milhão de toneladas de CO2. Isso equivale à produção de 1,9 bilhão de garrafas PET, 8.640 quilômetros de ferrovias e 3,9 bilhões de latas de alumínio.