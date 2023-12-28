Grupo automotivo capixaba investe R$ 175 milhões para expandir franquia no Brasil

A loja Point S do Brasil é uma franquia internacional que tem o grupo automotivo capixaba Orletti como sócio Crédito: Divulgação

“O nosso desafio é que a Point S seja o centro de serviços automotivos que mais cresce no país, nos posicionando como a melhor opção para nossos franqueados e consumidores. Queremos ser uma referência nacional em serviços automotivos ligeiros, sendo reconhecidos pela nossa transparência, confiabilidade, rapidez e qualidade. Totalmente stress-free", pontua.

Marco Moretta: "Queremos ser referência nacional em serviços automotivos ligeiros" Crédito: Divulgação

Moretta também tem formação em Marketing e Finanças. O executivo possui ainda experiência de mais de 25 anos no ramo automotivo, no Brasil e nos EUA, com conhecimento no tema “pneus”, um dos principais produtos comercializados pela rede autorizada Point S.

Última promoção do ano Ainda dá tempo de comprar carro zero com condições especiais. Até sábado (30), o Chevrolet Onix, na CVC, pode ser adquirido com preço abaixo da nota fiscal de fábrica. Já o Tracker tem desconto de até R$ 20 mil. E quem pensa em financiar o carro novo, há taxas a partir de zero em até 36 vezes e supervalorização do usado.

Setor de peças automotivas usadas ajuda a economizar até 58%

Setor de peças automotivas tem ajudado a economizar e a poupar recursos Crédito: Shutterstock

O setor de peças automotivas usadas tem se mostrado bastante atraente, não apenas pela economia (que pode chegar a 58%) como também pela redução do consumo de recursos naturais. Uma pesquisa realizada pela OLX mostra que é possível encontrar peças automotivas por valores até 58% mais barato em relação a uma nova, como no caso de baterias, com preço médio de R$ 207.

Outro item bastante procurado é o kit de embreagem, sendo o segundo produto com maior economia média apresentada na plataforma quando comprada uma opção usada. Ele pode sair por cerca de R$ 213, uma economia de 57% em relação ao novo. Outro é o corpo de borboleta, encontrado até 51% mais barato, com preço médio de R$ 292.

Com relação à redução do consumo de matérias-primas, o estudo Second Hand Effect 2023 (elaborado pela IVL Swedish Environmental Research Institute e Ethos Internacional a pedido da OLX), que avalia o impacto ambiental da compra e venda de produtos usados na plataforma, mostrou que a escolha pela economia circular evitou a emissão de 1,8 milhão de toneladas de CO2. Isso equivale à produção de 1,9 bilhão de garrafas PET, 8.640 quilômetros de ferrovias e 3,9 bilhões de latas de alumínio.