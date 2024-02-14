Comércio exterior: os 5 produtos mais vendidos e comprados pelo ES

Carros estacionados no pátio da GDL, Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

As importações tiveram crescimento de 3,3% em relação a 2022, totalizando US$ 9,8 bilhões exportados. O resultado foi puxado pelo aumento na importação de automóveis , principalmente os elétricos. Esse produto representou 19% dessa movimentação em 2023. Ao avaliar só os automóveis, o crescimento foi de 46% em relação aos números de 2022.

Já as exportações somaram US$ 9,5 bilhões, o que significa um aumento de 4,2% frente ao ano anterior, tendo como o principal item (31%) o minério de ferro. Produtos do aço/ferro representaram 20% das exportações, seguido do café em grão, com 9% do total.

O Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex) destacou ainda que o Espírito Santo ficou em 8º lugar do país no ranking de importações e em 12° nas exportações. Em 2023, passaram pelo Porto de Vitória cerca de 83 mil automóveis. Esse número representa aumento de 46% em relação a 2022, quando foram 57 mil unidades.

As aeronaves foram outro destaque, tendo sido o quarto produto mais importado pelo Estado. Em 2023, foram importadas pelo Espírito Santo um total de 303 aeronaves, aumento de 54% ante 2022, quando foram 197 aviões.

Sidemar Acosta, presidente o Sindiex, acredita que o Estado oferece boas condições para elevar a competitividade das empresas no comércio exterior.

"Temos no Estado um ótimo ambiente de negócios, as melhores importadoras do país e condições para crescermos ainda mais" Sidemar Acosta - Presidente do Sindiex

Acosta destacou alguns projetos que estão contribuindo para esses resultados. "Grandes projetos estão saindo do papel e o Sindiex tem tido participação efetiva na viabilização e interlocução desses novos planos. Destaco a atuação da Vports, que vem conduzindo de forma primorosa o Porto de Vitória, implementando diversos investimentos importantes. Temos ainda o TVV-Login, que desempenha inúmeros investimentos para ganho operacional das atividades. E o grande projeto do Imetame Logística Porto, que tem início das atividades previstas para 2025 como o maior porto de águas profundas do Brasil", detalha.

O objetivo da entidade, segundo ele, é assegurar a continuidade das atividades econômicas no Espírito Santo, bem como garantir os investimentos que foram feitos em infraestrutura e logística, equipados com as ferramentas mais modernas à disposição.

Cenário do país

De acordo com análise do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), enquanto o Espírito Santo apontou crescimento, no cenário nacional houve queda. O Brasil registrou -4,32%, no mesmo período, um valor total de US$ 580,5 bilhões. Esse foi o terceiro ano consecutivo de alta do comércio exterior capixaba, enquanto o País apresentou queda após dois anos de alta.

A especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) do IJSN, Paula Rubia Simões Beiral, explica quais fatores mais contribuíram com essa alta. “O crescimento das exportações no Espírito Santo é explicado pela exportação de uma embarcação de grande porte no valor de US$ 386,05 milhões, realizada em junho de 2023”, destaca.

Já com relação às importações, a especialista Paula Beiral explicou que os fatores que levaram ao crescimento. “No caso das importações, o grupo de 'veículos, partes e acessórios' teve crescimento de 80,18% em 2023. Também deve-se observar que, enquanto os preços dos importados cresceram 9,6% em 2023, os dos exportados caíram 15,7% no período, levando a uma deterioração nos termos de troca”, aponta.

Bons resultados em dezembro

Na análise de dezembro de 2023 feita pelo IJSN, o comércio exterior capixaba atingiu US$ 1,99 bilhão, maior valor mensal para o ano de 2023, com alta de 20,49% em relação a novembro. Esse acréscimo derivou da expansão de 21,36% nas exportações e 19,85% nas importações do Estado. Na comparação com dezembro de 2022, o crescimento foi de 42,21%, dado pelo aumento de 22,2% nas exportações e 62,23% nas importações.

Para o diretor de Integração do Instituto Jones dos Santos Neves, Antonio da Rocha, os resultados impactam diretamente na economia do Estado. "Os resultados refletem a importância do comércio exterior para a economia do Espírito Santo, promovendo a geração de emprego e renda para os capixabas”, frisa.