Indústria do ES teve 2° maior crescimento do país até novembro de 2023

Pelotas de minério de ferro: aumento de produção é destaque no Espírito Santo Crédito: Samarco/Divulgação Findes

Your browser does not support the audio element. Indústria do ES teve 2º maior crescimento do país até novembro de 2023

Naquele mês de 2023, o Estado ficou atrás do Paraná, que teve 5,4% de crescimento e, no acumulado do ano, foi superado pelo Rio Grande do Norte, com 12,2%. No acumulado do ano, o Brasil registrou 0,1% de alta, enquanto, só no mês de novembro, a variação positiva foi de 0,5%.

A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, lembra que a indústria capixaba gerou mais de 14 mil empregos formais de janeiro a novembro do ano passado. Para ela, o Espírito Santo vem cada vez mais se consolidando como uma referência para o país e os números mostram isso.

"Nossa economia vem crescendo de forma sustentada. Nos tornamos atrativos para empresas de outros Estados e até mesmo de outros países por nosso empenho em melhorar o ambiente de negócios. Além disso, temos muitas empresas expandindo as suas plantas industriais em solo capixaba por acreditarem no potencial do Estado" Cris Samorini - Presidente da Findes

Fatores de crescimento

A gerente de Inteligência de Dados e Pesquisas do Observatório da Indústria da Findes, Suiani Febroni, explica que o resultado capixaba, no acumulado de janeiro a novembro do ano passado, foi impulsionado, principalmente, pela indústria extrativa, que cresceu 18,9% no período.

“O avanço da indústria extrativa capixaba é explicado pelo aumento de produção em duas atividades relevantes no Estado: a pelotização de minério de ferro e a extração de petróleo e gás natural”, aponta.

A economista pontua que a produção da indústria de transformação capixaba recuou 4,9% no acumulado do ano até novembro de 2023. “Mesmo em queda, o setor minimizou parte das perdas registradas no acumulado de janeiro a outubro (-6,2%) devido à manutenção da trajetória de crescimento do setor de papel e celulose e também a reversão da queda na fabricação de produtos alimentícios”, comenta Suiani Febroni.

De acordo com a economista, a atividade de papel e celulose começou a se recuperar a partir do terceiro trimestre de 2023, motivada, entre outros fatores, pela melhora das demandas dos mercados europeu e chinês e da ausência de parada programada nas plantas da Suzano no Estado.