Norte do ES: Seacrest Petróleo faz primeira perfuração e sai "muito satisfeita"

O poço infill é aquele perfurado entre outros dois outros já existentes e permite conhecer com mais detalhe a capacidade de produção da área. Hoje, a Seacrest, em seus campos do Norte do Espírito Santo, produz cerca de 12 mil barris por dia. Toda a operação é em terra.
O programa de perfuração de Inhambu será o principal impulsionador do crescimento da produção da Seacrest Petróleo no primeiro semestre de 2024. Em paralelo, a companhia deve perfurar poços mais profundos visando a acelerar ainda mais o crescimento da produção. Até 2027, a companhia pretende investir pelo menos US$ 400 milhões (R$ 2 bi) no Estado para expandir a sua produção.