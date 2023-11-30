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Expansão

Norte do ES: Seacrest Petróleo faz primeira perfuração e sai "muito satisfeita"

A norueguesa Seacrest comprou duas operações da Petrobras, no Norte do Espírito Santo, nos últimos anos. Objetivo é mais do que dobrar a produção

Públicado em 

30 nov 2023 às 15:16
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Data: 06/12/2019 - ES - Linhares - Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre
Produção de petróleo no Norte do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
A norueguesa Seacrest Petróleo divulgou, nesta quinta-feira (30), o resultado da perfuração do primeiro poço de petróleo pesado após fechar a compra do Polo Norte Capixaba, junto à Petrobras, em abril deste ano. Os executivos da companhia ficaram bem satisfeitos com o resultado. "Estamos muito satisfeitos com o resultado da perfuração no campo de Inhambu. Isso nos coloca em condições de continuar a campanha de perfuração de 300 poços, visando uma meta de produção de mais de 21.000 bbl/d nos próximos dois anos", disse o CEO da Seacrest Petróleo, Michael Stewart.
O poço infill é aquele perfurado entre outros dois outros já existentes e permite conhecer com mais detalhe a capacidade de produção da área. Hoje, a Seacrest, em seus campos do Norte do Espírito Santo, produz cerca de 12 mil barris por dia. Toda a operação é em terra.
O programa de perfuração de Inhambu será o principal impulsionador do crescimento da produção da Seacrest Petróleo no primeiro semestre de 2024. Em paralelo, a companhia deve perfurar poços mais profundos visando a acelerar ainda mais o crescimento da produção. Até 2027, a companhia pretende investir pelo menos US$ 400 milhões (R$ 2 bi) no Estado para expandir a sua produção. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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