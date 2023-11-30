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Economia

Faturamento das maiores empresas com sede no ES cresce 26%

O dado é do Anuário 200 Maiores Empresas do Espírito Santo, organizado pelo IEL. As empresas de comércio internacional dominam os primeiros lugares

Públicado em 

30 nov 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha
Operação no Porto de Capuaba, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
A receita das 100 maiores empresas com sede fiscal no Espírito Santo (Vale, Petrobras e ArcelorMittal, por exemplo, estão fora da conta) cresceu 26%, chegando a R$ 71 bilhões, em 2022. Os dados estão no Anuário 200 Maiores Empresas do Espírito Santo, organizado pelo Instituto Euvaldo Lodi, entidade do Sistema Findes. O lucro líquido somado ficou em R$ 4,8 bilhões, 17% acima do registrado em 2021.
No faturamento, a atividade que mais contribuiu foi o comércio, com mais de R$ 47 bilhões de receitas, quantia 29% superior à do ano anterior. Em seguida, vem a indústria, que obteve faturamento de R$ 12 bilhões, expansão de 35% entre 2021 e 2022. O setor de serviços aparece na sequência, com faturamento de R$ 10 bilhões, e o agronegócio (da porteira para dentro), com R$ 1,4 bilhão. Em relação ao lucro líquido, a indústria responde pela maior parte do resultado: R$ 2 bilhões, um incremento de 54% na comparação entre 2021 e 2022. Na sequência aparecem comércio (R$ 1,6 bi), serviços (R$ 1 bi) e agro (R$ 9,9 milhões).  
As 100 maiores empresas com sede fiscal no Estado empregam 34.123 pessoas. Desses, 15.471 estão nos serviços, 11.683 no comércio, 5.903 na indústria e 1.066 no agronegócio. 
As 15 maiores empresas capixabas:
  1. Comexport Trading - R$ 9,37 bi
  2. Sertrading - R$ 8,9 bi
  3. Columbia Trading - R$ 5,6 bi
  4. Cisa Trading - R$ 5,27 bi
  5. Kurumá Veículos - R$ 2,44 bi
  6. Frisa Frigorífico - R$ 2,27 bi
  7. Tristão - R$ 2,17 bi
  8. Extrabom Supermercados - R$ 1,97 bi
  9. Unicafé - R$ 1,76 bi
  10. Cooabriel - R$ 1,73 bi
  11. Unimed Vitória - R$ 1,66 bi
  12. Nater Coop - R$ 1,41 bi
  13. Vix Logística - R$ 1,16 bi
  14. Brametal - R$ 876,19 milhões
  15. Medsênior - R$ 876,17 milhões

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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