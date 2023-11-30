Faturamento das maiores empresas com sede no ES cresce 26%

No faturamento, a atividade que mais contribuiu foi o comércio, com mais de R$ 47 bilhões de receitas, quantia 29% superior à do ano anterior. Em seguida, vem a indústria, que obteve faturamento de R$ 12 bilhões, expansão de 35% entre 2021 e 2022. O setor de serviços aparece na sequência, com faturamento de R$ 10 bilhões, e o agronegócio (da porteira para dentro), com R$ 1,4 bilhão. Em relação ao lucro líquido, a indústria responde pela maior parte do resultado: R$ 2 bilhões, um incremento de 54% na comparação entre 2021 e 2022. Na sequência aparecem comércio (R$ 1,6 bi), serviços (R$ 1 bi) e agro (R$ 9,9 milhões).