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Óleo e gás

Norueguesa Seacrest Petróleo investirá US$ 400 milhões no Norte do ES

A intenção é fazer os aportes nos polos Cricaré e Norte Capixaba até o final de 2027. O objetivo é aumentar a eficiência e a produção das operações

Publicado em 21 de Abril de 2023 às 03:50

Públicado em 

21 abr 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Produção de petróleo em terra, em Linhares
Produção de petróleo em terra, em Linhares Crédito: Carlos Alberto Silva
No último dia 12, a Petrobras confirmou a venda do Polo Norte Capixaba, principal campo produtor de petróleo onshore (em terra) do Espírito Santo, para a norueguesa Seacrest Petróleo. A confirmação se deu depois de algumas semanas de aflição, depois de o Ministério de Minas e Energia solicitar a Petrobras uma revisão completa na venda de seus ativos. Contratos que estavam fechados, mas que, por questões técnicas e burocráticas, os ativos ainda não tinham sido transferidos para os compradores, caso do Polo Norte Capixaba, ficaram em suspenso.
Felizmente as incertezas contratuais acabaram e a Petrobras, que não vinha dando muita atenção aos seus ativos onshore (por uma decisão da empresa, tomada em meados da década passada, o foco é o pré-sal), passou os ativos para frente. A Seacrest, por sua vez, já pode expor os planos para os seus campos do Norte do Estado (em São Mateus, Jaguaré, Linhares e Conceição da Barra) - que custaram US$ 699 milhões (R$ 3,5 bilhões) aos europeus.
Até 2027, a companhia pretende investir pelo menos US$ 400 milhões (R$ 2 bi) no Estado para expandir a sua produção. No Polo Cricaré, desde que assumiu (meados do ano passado), a Seacrest Petróleo triplicou a produção - de 700 barris de óleo equivalente/dia para 2.400 barris/dia. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo. No Polo Norte Capixaba a produção, hoje em 4.500 barris/dia, também será ampliada após investimentos.
A companhia europeia pretende injetar recursos para aumentar o fator de recuperação dos campos, atualmente em 17%. Trata-se de uma técnica que indica o percentual de petróleo extraído de determinado poço. Se os níveis indicados forem baixos, o campo é abandonado. A intenção é melhorar a técnica e aproveitar o máximo possível dos campos.
No início de 2022, a Seacrest Petróleo tinha 250 trabalhadores no Polo Cricaré, entre diretos e indiretos. Terminou o ano com cerca de 600, entre diretos e contratados. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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