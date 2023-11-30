Saiba quais são os 10 maiores grupos empresariais do ES

Sicoob Crédito: Divulgação

Com crescimento 27,99%, o Sicoob ES ganhou uma posição e assumiu a liderança como maior grupo empresarial do Espírito Santo. Formado por dez empresas, o grupo alcançou R$ 3,4 bilhões de patrimônio líquido, superando a RDG Aços do Brasil, conglomerado da Serra que conta com 11 empresas e, neste ano, ficou na segunda posição, com patrimônio de R$ 2,9 bilhões e crescimento de 7,84%

As informações estão no levantamento que aponta quais são as 200 maiores empresas do Espírito Santo, feito pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade do Sistema Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo) e lançado na quarta-feira (29). O estudo aponta também quais são os dez maiores grupos empresariais do Estado.

Na terceira colocação está o Banestes, seguido de Águia Branca, Buaiz, Fibrasa, Maely, Guidoni, Unicafé e Diaço. Os conglomerados foram responsáveis por 14.151 vagas de emprego geradas em todo o Espírito Santo no ano em análise.