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Ranking IEL

Saiba quais são os 10 maiores grupos empresariais do ES

Ranking organizado pelo IEL, entidade do Sistema Findes, apontou quais são os maiores conglomerados do Estado; Sicoob assumiu a ponta
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

30 nov 2023 às 10:29

Publicado em 30 de Novembro de 2023 às 10:29

Sicoob; cooperativa financeira
Sicoob Crédito: Divulgação
Com crescimento 27,99%, o Sicoob ES ganhou uma posição e assumiu a liderança como maior grupo empresarial do Espírito Santo. Formado por dez empresas, o grupo alcançou R$ 3,4 bilhões de patrimônio líquido, superando a RDG Aços do Brasil, conglomerado da Serra que conta com 11 empresas e, neste ano, ficou na segunda posição, com patrimônio de R$ 2,9 bilhões e crescimento de 7,84% 
As informações estão no levantamento que aponta quais são as 200 maiores empresas do Espírito Santo, feito pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade do Sistema Findes (Federação das Indústrias do Espírito Santo) e lançado na quarta-feira (29). O estudo aponta também quais são os dez maiores grupos empresariais do Estado. 
Na terceira colocação está o Banestes, seguido de Águia Branca, Buaiz, Fibrasa, Maely, Guidoni, Unicafé e Diaço. Os conglomerados foram responsáveis por 14.151 vagas de emprego geradas em todo o Espírito Santo no ano em análise.
Em relação ao levantamento anterior, quatro empresas estrearam entre os dez maiores grupos. São elas: Maely, Guidoni, Unicafé e Diaço. A Maely, por exemplo, apresentou crescimento de 60,26% do patrimônio, enquanto a Diaço conquistou 19,80% de aumento de patrimônio.

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