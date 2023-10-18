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Indústria extrativa do ES cresce 48% em agosto; entenda motivos

Veja o que fez o segmento registrar a sétima alta consecutiva; setor também teve seu melhor desempenho desde julho de 2010
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

18 out 2023 às 10:01

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 10:01

FPSO Cidade de Anchieta no Litoral Sul do Espírito Santo, em Jubarte
FPSO Cidade de Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo Crédito: Stéferson Faria / Agência Petrobras/Divulgação
O crescimento e a retomada em campos de produção de petróleo e gás offshore, a recuperação da produção de petróleo e gás onshore (em terra), a diversificação de empresas no Espírito Santo com o Plano de Desinvestimento da Petrobras e aumento da produção de pelotas de minério de ferro.
Esses são alguns fatores que explicam a indústria extrativa do Estado — que abrange setores como petróleo, mineração e madeireiras, por exemplo — ter crescido 48% no mês de agosto em relação ao mesmo mês de 2022, depois de alguns anos com queda na produção.  Foi a sétima alta consecutiva registrada pelo Estado no segmento, assim como o seu melhor desempenho desde julho de 2010 (59,3%).
Na indústria em geral, o Espírito Santo também teve alta em comparação ao mesmo período do ano passado. A Produção Industrial Mensal, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no último dia 10, aponta que o Espírito Santo cresceu 26,3% em relação a agosto de 2022.
O gerente do Ambiente de Negócios do Observatório da Indústria da Findes, Nathan Diirr, destacou que a produção de petróleo cresceu 45% e a de gás natural subiu 64% nessa base de comparação. O aumento ocorreu, segundo ele, por alguns fatores:
  • Crescimento na produção no Campo de Jubarte, que pode ser justificado pelo retorno das operações da FPSO Cidade de Anchieta (após período de paralisação de janeiro a meados de dezembro de 2022);
  • Retomada de produção no Campo de Golfinho, desinvestido pela Petrobras e assumido de BW Offshore, que produz petróleo e gás natural;
  • A recuperação da produção de petróleo e gás onshore (em terra) e a diversificação de empresas atuantes no Estado com o Plano de Desinvestimento da Petrobras.
Indústria extrativa do ES cresce 48% em agosto entenda motivos
Já a produção capixaba de minério de ferro pelotizado cresceu 19,6% no primeiro semestre, em relação ao mesmo período do ano passado, impulsionada pelas plantas de Tubarão, segundo relatório trimestral da Vale. 
"O setor de petróleo e gás tem essa característica de gerar um encadeamento produtivo com outros setores. Então, é uma janela de oportunidade para o Espírito Santo esse novo cenário. A gente veio acompanhando sucessivas quedas, e o ano de 2023 parece que é um ano de retomada desse setor. Isso impulsiona a cadeia fornecedora, a geração de empregos, a geração de royalties e participações especiais no Espírito Santo e aumenta as exportações, o que aumenta renda e emprego no Estado", destaca Diirr.

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Com isso, a perspectiva é de aumento na produção para os próximos meses, segundo a economista-chefe do Observatório da Indústria da Findes, Marília Silva. “Se até o ano passado o cenário era de recuo na produção de petróleo e gás natural no Estado, a partir deste ano as expectativas giram em torno da redução da curva de queda e até mesmo no aumento de produção”, explica.
A presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, lembra que a área extrativa é uma parte importante da economia do Estado e que o bom desempenho deixa a indústria mais otimista. Destaca ainda que 2023 vem sendo um ano positivo para o setor, em especial o extrativo.
“Isso ocorre principalmente quando olhamos para trás. Em 2022, esse foi um segmento que apresentou resultados negativos (-18,7%). A indústria capixaba representa 27,4% da economia do Estado e a extrativa (commodities como petróleo, gás, minério) tem um peso de quase um terço desse valor. Por isso, quando ele vai bem, todas os setores ganham”, explica.
"Quando olhamos para os oito primeiros meses do ano, vemos que as perspectivas para a indústria em 2023 se consolidam como otimistas. Estamos vendo a expansão do setor extrativo, o que não víamos há algum tempo"
Cris Samorini - Presidente da Findes

Alta da indústria geral

O crescimento de 26% da produção industrial em agosto no Estado foi o segundo melhor resultado do país, ficando atrás apenas do Rio Grande do Norte, que teve aumento de 49,8% na análise agosto a agosto. Em comparação a julho, a produção industrial do Espírito Santo cresceu 5,2%, também o segundo mais acentuado do Brasil, depois do Amazonas (11,5%).
Em julho, o Estado já havia registrado crescimento de 31,7% comparado ao mesmo mês do ano anterior. Segundo o Observatório da Indústria da Findes, foi o 10° melhor resultado se comparado o mês de um ano com o mesmo do ano anterior da série histórica da PIM, que é realizada desde 2002.

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