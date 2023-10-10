Caso Tribuna: nova afiliada do SBT no ES sai ainda em outubro, diz diretor

Em programa no interior paulista, Daniel Abravanel fala sobre nova afiliada no Espírito Santo Crédito: Reprodução de vídeo

A novela envolvendo o SBT e a Rede Tribuna no Espírito Santo está prestes a ganhar novo capítulo. O diretor de afiliadas do SBT, Daniel Abravanel, afirmou que, ainda neste mês de outubro, a rede fundada por Silvio Santos vai estrear em nova emissora no Estado.

O anúncio foi feito na última sexta-feira (06), durante o programa Hora do Vale, da TV Thathi, afiliada ao SBT, em Ribeirão Preto. A participação do sobrinho de Silvio Santos no programa se deu em comemoração aos 2 anos da emissora. Foi nesse momento que Abravanel disse que a rede do interior paulista não será mais a caçula do SBT. "Vamos inaugurar uma afiliada nova ainda neste mês, no Espírito Santo. Na verdade, estamos trocando de afiliada", disse, sem detalhar.

O contrato da Rede Tribuna com o SBT foi encerrado em 1° de julho, mas, desde então, a TV Tribuna continua transmitindo o sinal da emissora paulista por força de liminar. A decisão ocorreu dentro do processo de recuperação judicial do Grupo João Santos (ao qual a Rede Tribuna pertence), que tramita no Tribuna de Justiça de Pernambuco.

Falta de investimentos na modernização de equipamentos, padrão de qualidade abaixo do esperado e sinal com perda de definição foram alguns dos fatores apontados pelo SBT no pedido de reconhecimento do término do contrato com a TV Tribuna no Espírito Santo pelo período natural do prazo na Justiça.