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Mais um capítulo

Caso Tribuna: nova afiliada do SBT no ES sai ainda em outubro, diz diretor

Daniel Abravanel, sobrinho de Silvio Santos, anunciou em programa no interior de São Paulo que emissora paulista estreia em nova afiliada no Espírito Santo ainda neste mês
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

10 out 2023 às 18:26

Publicado em 10 de Outubro de 2023 às 18:26

Em programa no interior paulista, Daniel Abravanel fala sobre nova afiliada no Espírito Santo
Em programa no interior paulista, Daniel Abravanel fala sobre nova afiliada no Espírito Santo Crédito: Reprodução de vídeo
A novela envolvendo o SBT e a Rede Tribuna no Espírito Santo está prestes a ganhar novo capítulo. O diretor de afiliadas do SBT, Daniel Abravanel, afirmou que, ainda neste mês de outubro, a rede fundada por Silvio Santos vai estrear em nova emissora no Estado.
O anúncio foi feito na última sexta-feira (06), durante o programa Hora do Vale, da TV Thathi, afiliada ao SBT, em Ribeirão Preto. A participação do sobrinho de Silvio Santos no programa se deu em comemoração aos 2 anos da emissora.  Foi nesse momento que Abravanel disse que a rede do interior paulista não será mais a caçula do SBT. "Vamos inaugurar uma afiliada nova ainda neste mês, no Espírito Santo. Na verdade, estamos trocando de afiliada", disse, sem detalhar. 
O contrato da Rede Tribuna com o SBT foi encerrado em 1° de julho, mas, desde então, a TV Tribuna continua transmitindo o sinal da emissora paulista por força de liminar. A decisão ocorreu dentro do processo de recuperação judicial do Grupo João Santos (ao qual a Rede Tribuna pertence), que tramita no Tribuna de Justiça de Pernambuco.
Em junho, o diretor Daniel Abravanel chegou a dizer à reportagem de A Gazeta que a situação financeira da emissora contribuiu para a decisão de romper o contrato.
Nos autos do processo em que o SBT tenta reconhecer o término do contrato, a emissora paulista chegou a afirmar que já teria firmado contrato com outra emissora local, a Rede Sim, que pertence ao empresário Rui Baromeu. 
Falta de investimentos na modernização de equipamentos, padrão de qualidade abaixo do esperado e sinal com perda de definição foram alguns dos fatores apontados pelo SBT no pedido de reconhecimento do término do contrato com a TV Tribuna no Espírito Santo pelo período natural do prazo na Justiça.
O SBT foi procurado para comentar a informação divulgada pela emissora durante o programa em Ribeirão Preto, mas informou que ainda não tem a definição.

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