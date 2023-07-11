SBT diz que TV Tribuna no ES não investiu em modernização de equipamentos

SBT luta na Justiça para encerrar contrato com a TV Tribuna, afiliada no Espírito Santo Crédito: SBT/Divulgação e Ricardo Medeiros

A emissora de Silvio Santos tinha informado à afiliada no Espírito Santo que não renovaria o contrato, encerrado no último dia 1º de julho. Mas, desde então, a TV Tribuna transmite o sinal da emissora por força de liminar , conseguida no âmbito do processo de recuperação judicial do Grupo João Santos (do qual à Tribuna faz parte), que tramita no Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Motivos alegados pelo SBT

No pedido na Justiça — ao qual A Gazeta teve acesso —, o SBT tenta levar em frente o encerramento do contrato com a Rede Tribuna e argumenta que "as partes são livres para contratar e não são obrigadas a manter um vínculo eterno e perpétuo". A emissora elenca ainda alguns motivos técnicos para justificar a decisão. E diz que pode ser prejudicada financeiramente com a manutenção do contrato.

A situação técnica considerada inadequada foi constatada em relatório de uma visita técnica realizada por uma equipe do SBT à TV Tribuna em maio deste ano, o que consta no documento na Justiça. O texto aponta alguns problemas encontrados:

As câmeras do estúdio estão desatualizadas tecnologicamente, operando em formato SD, quando o correto seria HD, o que resulta num "sinal com perda de definição considerada visível no ar", como consta no pedido do SBT à Justiça;



Uso de equipamentos que já se encontram fora de linha pelos fabricantes;

Câmeras de imagens externas seriam de versão semiprofissional, operando com microfones com fio.



"Não se pode simplesmente ignorar o princípio da livre iniciativa e da liberdade de contratar para fazer prevalecer única e exclusivamente os interesses da Nassau (Rede Tribuna) em detrimento do SBT, empresa sadia e que certamente terá seu faturamento impactado ao ser obrigada a manter o contrato de afiliação de forma compulsória", afirma a emissora paulista na ação na Justiça.

Na conclusão do relatório, a emissora de Silvio Santos ressalta que a TV Tribuna "carece de investimentos técnicos" e afirma que "os valores apresentados em investimentos estão aquém de uma adequação em estúdios e transmissão".

"A ausência de interesse do SBT de renovar o contrato de afiliação se deve única e exclusivamente por culpa da própria TV Tribuna, que deixou de apresentar padrão adequado de qualidade, tornando-se, ao longo dos anos, obsoleta, com inegáveis reflexos para os telespectadores do SBT em Vitória/ES", diz o SBT na ação.

O que dizem as partes envolvidas