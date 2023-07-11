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Disputa na Justiça

SBT diz que TV Tribuna no ES não investiu em modernização de equipamentos

Depois de 38 anos, emissora paulista decidiu encerrar contrato com a Rede Tribuna e já tem acordo fechado com nova afiliada no Estado; entenda motivos

Publicado em 11 de Julho de 2023 às 12:06

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

11 jul 2023 às 12:06
SBT luta na Justiça para encerrar contrato com a TV Tribuna, afiliada no Espírito Santo
SBT luta na Justiça para encerrar contrato com a TV Tribuna, afiliada no Espírito Santo Crédito: SBT/Divulgação e Ricardo Medeiros
Falta de investimentos na modernização de equipamentos, padrão de qualidade abaixo do esperado e sinal com perda de definição. Esses foram alguns dos fatores apontados pelo SBT no pedido de reconhecimento do término do contrato com a TV Tribuna no Espírito Santo pelo período natural do prazo na Justiça.  
A emissora de Silvio Santos tinha informado à afiliada no Espírito Santo que não renovaria o contrato, encerrado no último dia 1º de julho. Mas, desde então, a TV Tribuna transmite o sinal da emissora por força de liminar, conseguida no âmbito do processo de recuperação judicial do Grupo João Santos (do qual à Tribuna faz parte), que tramita no Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Depois de ter informado à TV Tribuna que não tinha interesse em renovar o contrato, cuja duração já chegava a 38 anos, o SBT buscou novos parceiros, tendo firmado contrato com a Rede Sim, que pertence ao empresário Rui Baromeu.

Motivos alegados pelo SBT

No pedido na Justiça  — ao qual A Gazeta teve acesso —,  o SBT tenta levar em frente o encerramento do contrato com a Rede Tribuna e argumenta que "as partes são livres para contratar e não são obrigadas a manter um vínculo eterno e perpétuo". A emissora elenca ainda alguns motivos técnicos para justificar a decisão. E diz que pode ser prejudicada financeiramente com a manutenção do contrato.

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A situação técnica considerada inadequada foi constatada em relatório de uma visita técnica realizada por uma equipe do SBT à TV Tribuna em maio deste ano, o que consta no documento na Justiça. O texto aponta alguns problemas encontrados:
  • As câmeras do estúdio estão desatualizadas tecnologicamente, operando em formato SD, quando o correto seria HD, o que resulta num "sinal com perda de definição considerada visível no ar", como consta no pedido do SBT à Justiça;
  • Uso de equipamentos que já se encontram fora de linha pelos fabricantes;
  • Câmeras de imagens externas seriam de versão semiprofissional, operando com microfones com fio.
"Não se pode simplesmente ignorar o princípio da livre iniciativa e da liberdade de contratar para fazer prevalecer única e exclusivamente os interesses da Nassau (Rede Tribuna) em detrimento do SBT, empresa sadia e que certamente terá seu faturamento impactado ao ser obrigada a manter o contrato de afiliação de forma compulsória", afirma a emissora paulista na ação na Justiça.
Na conclusão do relatório, a emissora de Silvio Santos ressalta que a TV Tribuna "carece de investimentos técnicos" e afirma que "os valores apresentados em investimentos estão aquém de uma adequação em estúdios e transmissão".

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"A ausência de interesse do SBT de renovar o contrato de afiliação se deve única e exclusivamente por culpa da própria TV Tribuna, que deixou de apresentar padrão adequado de qualidade, tornando-se, ao longo dos anos, obsoleta, com inegáveis reflexos para os telespectadores do SBT em Vitória/ES", diz o SBT na ação.

O que dizem as partes envolvidas

O SBT foi contatado pela reportagem de A Gazeta e, por meio de sua assessoria, disse apenas que não vai se pronunciar sobre o assunto. A Rede Tribuna e o empresário Rui Baromeu também foram procurados, porém não responderam até a publicação deste texto. Este espaço segue aberto a possíveis manifestações.

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