Unidade fabril da Nassau, fábrica de cimento do Grupo João Santos, em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/Google Maps

Com dívidas que somam R$ 13 bilhões, o Grupo João Santos, que tem operações no Espírito Santo, teve o pedido de recuperação judicial aprovado na 15ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, onde fica a sede do grupo, na última sexta-feira (23). As informações são do Valor Econômico.

O conglomerado de 43 empresas — incluindo a Rede Tribuna de Comunicação e a Cimento Nassau — entrou com a solicitação na terça-feira (20). Todas as empresas do grupo foram contempladas pelo processo, porém as companhias podem apresentar planos de recuperação diferentes.

A empresa pretende reunir e centralizar em uma só Vara os inúmeros processos trabalhistas e de outras esferas que o grupo acumula.

Em maio de 2021, o grupo Nassau foi alvo de uma operação da Polícia Federal. A investigação teve como foco supostas práticas de crimes tributários, financeiros, lavagem de dinheiro e constituição de organização criminosa, denunciados em dossiê elaborado por herdeiros do espólio e ex-funcionários, que foi entregue às autoridades em 2018.

Your browser does not support the audio element. Justiça aprova recuperação judicial de grupo João Santos, dono da Rede Tribuna

O jornal destaca que os irmãos José e Fernando Santos, que estavam à frente do grupo, são investigados por formar um esquema criminoso que transformou um passivo tributário de R$ 8,6 bilhões em patrimônio próprio.

José e Fernando foram destituídos do comando do grupo em uma assembleia realizada em agosto, conforme diz o Valor. Os sócios presentes reprovaram as contas do grupo e, como consequência imediata, afastaram os administradores.