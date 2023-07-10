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Processo

SBT já assinou contrato para trocar TV Tribuna por nova afiliada no ES

Em pedido à Justiça para romper contrato, emissora de Silvio Santos afirma que nova parceira realizou investimentos "vultosos" para transmitir o sinal no Estado

Publicado em 10 de Julho de 2023 às 17:54

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

10 jul 2023 às 17:54
Rede Tribuna, Vitória
Sede da Rede Tribuna, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
Depois de 38 anos tendo a Rede Tribuna como afiliada no Espírito Santo, o SBT já está com contrato assinado com outro grupo empresarial capixaba, a Rede Sim, para ser a nova empresa a transmitir o sinal do canal criado por Silvio Santos no Estado. A informação consta de recurso apresentado pela emissora paulistana à Justiça, ao qual A Gazeta teve acesso. Os contratos assinados pelo SBT são de cinco anos.
A data de encerramento do contrato com a Rede Tribuna foi no dia 1°de julho, mas desde então a TV Tribuna transmite o sinal da emissora por força de liminar, conseguida no âmbito do processo de recuperação judicial do Grupo João Santos (ao qual à Tribuna faz parte), que tramita no Tribunal de Justiça de Pernambuco. 
A confirmação sobre a nova afiliada está no pedido liminar feito pelo SBT à Justiça de São Paulo para que tivesse sido reconhecido o encerramento do contrato da emissora com a Rede Tribuna. O pedido foi negado, visto que o caso corre na Justiça de Pernambuco e que, portanto, o TJ-SP não teria competência para conceder uma medida cautelar. A ação está no Estado do Nordeste porque a sede da empresa que é dona da TV Tribuna fica localizada no Recife (PE).
O SBT também entrou com recurso da decisão liminar no Tribunal de Justiça de Pernambuco, mas ainda não foi proferida nenhuma decisão a respeito do assunto.

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No documento ao qual A Gazeta teve acesso, a emissora paulista explica que, assim que informou à Rede Tribuna que não tinha interesse em renovar o contrato, começou a buscar um novo afiliado para o Espírito Santo, tendo tido êxito com a Rede Sim, que pertence ao empresário Rui Baromeu. 
"A nova afiliada, sabendo que precisaria atender aos padrões de qualidade exigidos pela TVSBT, realizou diversos e vultosos investimentos, como, por exemplo, a compra de satélites e antenas parabólicas, recuperação de transmissores, compra de câmeras com tecnologia de pontas, e, ainda, realizou a reforma do prédio"
SBT - Em pedido à Justiça para romper contrato com a Rede Tribuna
A defesa da emissora de Silvio Santos acrescenta que, por estar sendo obrigada a manter o contrato com a Rede Tribuna, pode ter prejuízo de milhões de reais. O argumento é que, se tiver que desfazer o acordo firmado com a Rede Sim, o SBT pode ser responsabilizado por perdas e danos pelos investimentos feitos pela nova afiliada.

Término natural de contrato

No documento, a emissora justifica ainda que notificou a Rede Tribuna sobre o desinteresse na renovação do contrato em razão de seu término natural. Diz ainda que o argumento da afiliada de que o motivo da rescisão ter sido a recuperação judicial do Grupo JOão Santos não é verdadeiro, visto que, se esse fosse o motivo, teria rescindido o contrato em dezembro de 2022, quando foi ajuizado o pedido. 
"A ausência de interesse do SBT de renovar o contrato de afiliação se deve única e exclusivamente por culpa da própria Nassau, que deixou de apresentar padrão adequado de qualidade, tornando-se, ao longo dos anos, obsoleta, com inegáveis reflexos para os telespectadores da TVSBT em Vitória/ES"
SBT - Em pedido à Justiça para romper contrato com a Rede Tribuna

O que dizem as partes envolvidas

O SBT foi contatado pela reportagem de A Gazeta e, por meio de sua assessoria, disse apenas que não vai se pronunciar sobre o assunto. A Rede Tribuna e o empresário Rui Baromeu também foram procurados, porém, até o momento, não responderam. Este espaço segue aberto a possíveis manifestações.

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