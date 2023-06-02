Sobrinho de Silvio Santos dá prazo para escolha de nova afiliada do SBT no ES

Daniel Abravanel é diretor de Afiliadas do SBT Crédito: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina

O encerramento do contrato com o grupo capixaba, que pertence ao conglomerado pernambucano João Santos, está previsto para o dia 1° de julho.

O diretor de Afiliadas do SBT, Daniel Abravanel, afirmou à reportagem de A Gazeta que o acordo com a próxima empresa a assinar com o SBT no Espírito Santo está em discussão. "Deve ser anunciado em breve, semana que vem", afirmou.

Abravanel falou sobre alguns fatores que são considerados para escolher uma empresa para ser afiliada do SBT.

"A empresa tem que ser séria, tecnicamente boa, com cobertura digital, e com geradora no Estado, pois assim todo o Estado pode receber um sinal de qualidade do SBT", pontuou.

O diretor assegurou que não haverá interrupção da exibição da programação da emissora no Espírito Santo com o fim do contrato com a Rede Tribuna.

Logomarca do SBT Crédito: Divulgação

Peso da recuperação judicial na decisão

O diretor de afiliadas do SBT, Daniel Abravanel, afirmou que o rompimento de contrato com a Rede Tribuna foi uma decisão de ordem estratégica e técnica.

Questionado se a situação financeira, que levou o grupo João Santos a negociar com credores na Vara de Falências, pesou na decisão da emissora, Abravanel confirmou que sim. "Foi um fator, pois com isso a emissora não consegue investimento, podendo prejudicar os sinais e assim nossos telespectadores", explicou.

Nova afiliada

Uma parceria entre o empresário capixaba Rui Baromeu (dono da Rede Sim e de várias rádios pelo país), e Carlos Massa, o Ratinho, que também tem TVs e rádios pelo país, inclusive em sociedade com Baromeu, desponta como favorita para assumir o SBT no Espírito Santo.