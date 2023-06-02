Sobrinho de Silvio Santos dá prazo para escolha de nova afiliada do SBT no ES

Após romper o contrato de quase 40 anos com a Rede Tribuna, o SBT discute acordo para definir qual será a nova afiliada da emissora de Silvio Santos no Espírito Santo.
O encerramento do contrato com o grupo capixaba, que pertence ao conglomerado pernambucano João Santos, está previsto para o dia 1° de julho.
O diretor de Afiliadas do SBT, Daniel Abravanel, afirmou à reportagem de A Gazeta que o acordo com a próxima empresa a assinar com o SBT no Espírito Santo está em discussão. "Deve ser anunciado em breve, semana que vem", afirmou.
Abravanel falou sobre alguns fatores que são considerados para escolher uma empresa para ser afiliada do SBT.
"A empresa tem que ser séria, tecnicamente boa, com cobertura digital, e com geradora no Estado, pois assim todo o Estado pode receber um sinal de qualidade do SBT", pontuou.
O diretor assegurou que não haverá interrupção da exibição da programação da emissora no Espírito Santo com o fim do contrato com a Rede Tribuna.
Peso da recuperação judicial na decisão
A recuperação judicial pela qual passa o conglomerado João Santos, dono da Rede Tribuna, foi um dos fatores que pesaram na decisão do SBT romper o contrato que tinha de décadas com a grupo de comunicação capixaba.
O diretor de afiliadas do SBT, Daniel Abravanel, afirmou que o rompimento de contrato com a Rede Tribuna foi uma decisão de ordem estratégica e técnica.
Questionado se a situação financeira, que levou o grupo João Santos a negociar com credores na Vara de Falências, pesou na decisão da emissora, Abravanel confirmou que sim. "Foi um fator, pois com isso a emissora não consegue investimento, podendo prejudicar os sinais e assim nossos telespectadores", explicou.
Nova afiliada
Uma parceria entre o empresário capixaba Rui Baromeu (dono da Rede Sim e de várias rádios pelo país), e Carlos Massa, o Ratinho, que também tem TVs e rádios pelo país, inclusive em sociedade com Baromeu, desponta como favorita para assumir o SBT no Espírito Santo.
À reportagem, Baromeu não comentou sobre possíveis negociações para assumir como afiliada do SBT no Espírito Santo. Só confirmou que a Rede Sim adquiriu um prédio na Avenida Nossa Senhora da Penha, edifício onde ficava uma loja da Vivo, e o local está sendo montado para ser a futura sede do Grupo Sim de Comunicações.