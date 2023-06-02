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Novo contrato

Sobrinho de Silvio Santos dá prazo para escolha de nova afiliada do SBT no ES

Daniel Abravanel deu entrevista para A Gazeta sobre processo de escolha de emissora capixaba que deve transmitir sinal do SBT no lugar da TV Tribuna
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

02 jun 2023 às 18:00

Publicado em 02 de Junho de 2023 às 18:00

Daniel Abravanel é diretor de Afiliadas do SBT
Daniel Abravanel é diretor de Afiliadas do SBT Crédito: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Após romper o contrato de quase 40 anos com a Rede Tribuna, o SBT discute acordo para definir qual será a nova afiliada da emissora de Silvio Santos no Espírito Santo.
O encerramento do contrato com o grupo capixaba, que pertence ao conglomerado pernambucano João Santos, está previsto para o dia 1° de julho. 
O diretor de Afiliadas do SBT, Daniel Abravanel, afirmou à reportagem de A Gazeta que o acordo com a próxima empresa a assinar com o SBT no Espírito Santo está em discussão. "Deve ser anunciado em breve, semana que vem", afirmou.

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Abravanel falou sobre alguns fatores que são considerados para escolher uma empresa para ser afiliada do SBT.
"A empresa tem que ser séria, tecnicamente boa, com cobertura digital, e com geradora no Estado, pois assim todo o Estado pode receber um sinal de qualidade do SBT", pontuou.
O diretor assegurou que não haverá interrupção da exibição da programação da emissora no Espírito Santo com o fim do contrato com a Rede Tribuna.
Logomarca do SBT
Logomarca do SBT Crédito: Divulgação

Peso da recuperação judicial na decisão

A recuperação judicial pela qual passa o conglomerado João Santos, dono da Rede Tribuna, foi um dos fatores que pesaram na decisão do SBT romper o contrato que tinha de décadas com a grupo de comunicação capixaba.
O diretor de afiliadas do SBT, Daniel Abravanel, afirmou que o rompimento de contrato com a Rede Tribuna foi uma decisão de ordem estratégica e técnica.
Questionado se a situação financeira, que levou o grupo João Santos a negociar com credores na Vara de Falências, pesou na decisão da emissora, Abravanel confirmou que sim. "Foi um fator, pois com isso a emissora não consegue investimento, podendo prejudicar os sinais e assim nossos telespectadores", explicou.

Nova afiliada

Uma parceria entre o empresário capixaba Rui Baromeu (dono da Rede Sim e de várias rádios pelo país), e Carlos Massa, o Ratinho, que também tem TVs e rádios pelo país, inclusive em sociedade com Baromeu, desponta como favorita para assumir o SBT no Espírito Santo.
À reportagem, Baromeu não comentou sobre possíveis negociações para assumir como afiliada do SBT no Espírito Santo. Só confirmou que a Rede Sim adquiriu um prédio na Avenida Nossa Senhora da Penha, edifício onde ficava uma loja da Vivo, e o local está sendo montado para ser a futura sede do Grupo Sim de Comunicações.

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