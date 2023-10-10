Gigante do petróleo norueguesa fecha negócios com empresas do ES

FPSO Bacalhau, da Equinor: a parte de automação e design será desenvolvida por um fornecedor capixaba Crédito: Equinor

Com projetos de petróleo e gás em Estados vizinhos, a gigante norueguesa de energia Equinor já fechou negócios com duas empresas do Espírito Santo e segue em busca de novos fornecedores.

Segunda maior operadora de petróleo e gás do Brasil, com produção de 110 mil barris por dia, a Equinor está desenvolvendo projetos em dois campos de pré-sal no Brasil, nas bacias de Santos, em São Paulo, e Campos, no Rio de Janeiro, com investimentos estimados em US$ 15 milhões (R$ 75 milhões) até 2030. Os contratos com empresas no Estado foram feitos a partir da aproximação da empresa com o setor empresarial e o governo do Estado

De acordo com Rafael Tristão, diretor de Contratos e Suprimentos da Equinor Brasil, os contratos no Espírito Santo envolvem uma grande empresa de transporte rodoviário. O outro contrato já fechado com a gigante norueguesa é na área de automação.

"Nós tivemos um contrato muito interessante com um fornecedor capixaba que vai fazer toda a parte de automação e design do FPSO Bacalhau (na bacia de Santos). É uma empresa superinovadora, são jovens talentos, que vão fazer esse trabalho para a gente lá", destaca.

Em busca de mais oportunidades de negócios e novos fornecedores, a empresa realizou na sede da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) , em parceria com o governo do Estado, o Equinor Day, realizado em dois dias.

Na segunda (9), foi realizada a rodada de negócios com 62 empresas e, na terça (10), foram realizados vários eventos sobre oportunidades e qualificação para fornecedores e capacitação de mão de obra, bem como inovação.

O diretor Rafael Tristão ressalta os potenciais do Espírito Santo para a cadeia de petróleo e gás e energia, observando que, desde 2020, a Equinor já multiplicou em cinco vezes os investimentos em fornecedores do Estado. A empresa também tem sociedade com a Petrobras, com 25% do campo de Roncador, na porção norte da bacia de Campos. Com isso, a petroleira tem 30 pessoas atuando no Espírito Santo, na sede da estatal.

"A gente precisa de fornecedores com qualidade para ter processos competitivos e estimular a indústria e desenvolver projetos inovadores. A gente vê que o Espírito Santo é um Estado bem posicionado nesse sentido e tem um DNA de inovação. A gente entende que é importante vir aqui para o Estado para se aproximar do mercado da indústria local. Além disso, o estado tem uma posição geográfica privilegiada e a questão do incentivo fiscal também é relevante", elenca.

O vice-governador Ricardo Ferraço destaca a importância da presença da empresa no Espírito Santo. "Pela primeira vez eles estão aterrissando aqui com todo o time deles para conversar diretamente com fornecedores, diretamente com a Federação, com o governo, mostrando e abrindo as portas para os fornecedores capixabas. Essa decisão da Equinor é seguramente resultado de muita maturidade desse esforço que a Federação e o governo empreendem. A Equinor tem uma programação para investir, até 2030, US$ 26 bilhões no Brasil e o Espírito Santo por certo está nesse mapa e radar de investimento."

Energia renovável

A Equinor também desenvolve projetos de pesquisa em energia renovável, o que inclui área no Espírito Santo. Um exemplo é o projeto Aracatu, dividido em dois espaços, no litoral sul do Espírito Santo e no norte do Rio de Janeiro. Tristão aponta que hoje esses projetos estão em fase pesquisas e estudos porque ainda há uma questão regulatória em discussão no Congresso Nacional

"Posso dizer que são investimentos eventualmente robustos, porque o parque eólico geralmente demanda alto índice de investimento e que, obviamente, vai demandar muito do mercado local. Estamos falando de porto, infraestrutura logística e barco. No caso de Aracatu, são 360 turbinas de águas rasas com muitas viagens, muitos barcos e muita demanda de combustível", frisa.

Descarbonização

Durante a abertura do Equinor Day, a presidente da Findes, Cris Samorini, destacou que será lançado em breve o Descarboniza Aí, um compromisso assumido pela entidade com o governo do Estado para descarbonizar o setor industrial até 2050 no Espírito Santo.

Cris Samorini lembra que boa parte das grandes plantas industriais já está no caminho de reduzir emissões de carbono e, com isso, o trabalho será preparar, ao longo dos anos, para que toda a cadeia do setor industrial, incluindo as médias e pequenas empresas, possam fazer parte desse compromisso até 2050, fazendo com que toda a cadeia seja sustentável.

A ideia é orientar as médias e pequenas empresas sobre os passos que devem tomar para a transição energética. Um dos primeiros passos pode ser o uso da energia solar. Em seguida, as empresas serão orientadas em quanto será preciso reduzir as emissões de carbono no processo industrial. E, para isso, muitas vezes será preciso mudança tecnológica.