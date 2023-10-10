Megaliquidação na Serra tem 350 marcas com descontos de até 90%

O Exagerado tem programação para todas as idades Crédito: Divulgação

A megaliquidação Exagerado começa nesta quarta-feira (11) com 350 marcas confirmadas e descontos que podem chegar a 90%. O evento segue até domingo, dia 15 de outubro, das 10 às 22 horas, no Pavilhão de Carapina, na Serra. A entrada é gratuita, mas o estacionamento custa R$ 15, por dia.

Ao todo, são 10 segmentos diferentes, como moda feminina, acessórios, beleza, gastronomia e móveis. Além das promoções, haverá programação cultural, espaço para o autocuidado e para quem quer colocar a carteira de vacina em dia, com imunizantes contra gripe e covid-19.

A expectativa é de que 300 mil pessoas passem pelo local nos cinco dias de feira, movimentando mais de R$ 40 milhões. Para a realização do evento, foram gerados 2,8 mil postos de trabalho.

Uma das novidades desta edição é o espaço Charmê – Exagere-se, voltado para o segmento de beleza, cosméticos, saúde e bem-estar.

Os consumidores também podem aproveitar o "Exagerado de Carteirinha", uma estratégia para aqueles que querem conferir as ofertas um dia antes da abertura oficial do evento. Neste caso, o ingresso custa R$ 39,90 ou meia-solidária, por R$ 19,90, mais a doação de 1kg de alimento. O passaporte pode ser adquirido no site meuexagerado.com.br ou presencialmente.

Também é possível comprar os produtos de forma antecipada. São mais de 20 lojas que vendem os itens no site oficial e os pedidos podem ser retirados na loja, no Pavilhão de Carapina, nos dias do evento.

Alimentação e diversão

O espaço contará ainda com área de alimentação, com mais de 30 opções de comida mexicana, hamburguerias, cafeterias, doceria, churrasco, salada, entre outros segmentos.

Na parte cultural, haverá música latina, roda de samba, reggaeton, apresentações culturais e de dança, DJ para agitar o evento e fanfarra.

Já para as crianças, a programação infantil terá recreação, apresentações, brincadeiras e parque.

Confira a programação das crianças

Dia 12 de outubro

Das 8h30 às 9h30: picolés



Das 9h30 às 11h30: personagens mexicanas, brincadeiras com bolhas de sabão



Das 13h às 17 horas: recreação infantil Macabum com gincanas e brincadeiras



Das 16h30 às 17h30 horas: interação com personagens: Barbie, Homem Aranha e Sonic



Das 17h50 às 19 horas: Sítio do Picapau Amarelo – da Dourado Produções (palco Food)



Das 19h às 20 horas: Fanfarra Kids



Das 19h às 21 horas: baladinha kids com DJ (palco food)



Serviço

Data: de quarta-feira a domingo (11 a 15 de outubro), das 10h às 22 horas. A entrada é gratuita.

Exagerado de Carteirinha: na terça-feira (10), das 18h às 22h. O ingresso custa R$ 39,90 ou meia-solidária, por R$ 19,90, mais a doação de 1kg de alimento. O passaporte pode ser adquirido no site meuexagerado.com.br ou presencialmente.

Estacionamento: diária de R$ 15,00

Local: Pavilhão de Carapina, Serra-ES