Senac promove competição profissional em evento em Vitória

Aluno de estética vai participar de competição em Vitória Crédito: Jefferson Rocio/Divulgação

Para revelar novos talentos, acontecem de 24 a 27 de outubro as Competições Senac de Educação Profissional. O evento será realizado na Praça do Papa, em Vitória, reunindo alunos em sete áreas de ocupação: Cozinha, Estética e Bem-Estar, Florista, Cabeleireiro, Cuidados de Saúde e Apoio Social, Recepção de Hotel e Serviço de Restaurante.

O vencedor vai representar o Brasil em uma disputa mundial. No local, haverá uma simulação real de ambiente de trabalho, gerando a oportunidade de compartilhamento de técnicas e práticas relacionadas às profissões.

Além do torneio, haverá a participação do Sebrae e uma série de palestras dos mais variados temas, com convidados como Marcelo Tas, Leandro da Borracharia, Gabriel Chalita e Nina Silva.

“Vitória está realizando as Competições Senac pela quarta vez. As edições anteriores fizeram muito sucesso e isso nos deixa ainda mais confiantes de que esta entrará para a história tanto pela estrutura que está sendo mobilizada para receber o evento quanto pela grandiosidade que essas competições terão. Estamos cuidando de cada detalhe para entregar um evento único e inesquecível”, promete o diretor regional do Senac no ES, Richardson Schmittel.