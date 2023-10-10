Brinquedos que ensinam: presentes educativos para o Dia das Crianças

A Gazeta reuniu algumas opções para quem quer presentear filhos, sobrinhos, netos e afilhados no próximo dia 12 de outubro. Mesmo em plena era dos videogames, aparelhos eletrônicos e jogos nos celulares, ainda há espaço para brinquedos criativos e educativos para agradar e, ao mesmo tempo, ensinar a garotada no Dia das Crianças reuniu algumas opções para quem quer presentear filhos, sobrinhos, netos e afilhados no próximo dia 12 de outubro.

“Em tempos de tantas tecnologias, é muito importante que a gente possa resgatar brinquedos que promovem o desenvolvimento sensório-motor, cognitivo e principalmente a interação social com os pais, família e os colegas. Essas interações propiciam o desenvolvimento emocional e cognitivo”, ressalta Adriana Müller, psicóloga e comentarista da CBN Vitória.

Entre as opções de brinquedos educativos citados por Adriana estão peças de encaixar, para os pequenos que ainda têm o desafio do controle motor, e os jogos de tabuleiro, para as crianças um pouco maiores. A psicóloga pontua que os adultos que vão presentear devem ficar atentos à classificação etária, de modo que seja um estímulo ao desenvolvimento da garotada.

Adriana Müller diz que é importante observar produtos que possam estimular o foco, a atenção, a criatividade. Ela observa que tem uma fase em que as crianças gostam bastante do faz-de-conta e livros são uma excelente opção para incentivar esse lado lúdico do universo infantil.

"Além disso, é muito importante a família estar presente, brincando com a criança. Essa interação tem efeitos bastante positivos", frisa.

Para facilitar a vida de quem ainda não comprou os presentes para o Dia das Crianças, veja a seguir a lista de opções elaborada por A Gazeta.

CONFIRA A LISTA DE OPÇÕES DE BRINQUEDOS

Lego duplo: O Meu Primeiro Trem de Animais Crédito: Divulgação Lego

01 Lego duplo (O Meu Primeiro Trem de Animais) Para crianças a partir de 1 ano e meio, este brinquedo versátil inclui quatro animais para serem montados de forma criativa. O tamanho das peças é o ideal para mãos pequenas pegarem, colocarem no encaixe e puxarem pela casa.

Lego Classic: caixa média de peças criativas Crédito: Divulgação Lego

02 Lego classic: caixa média de peças criativas Essa versão do Lego é voltada para crianças a partir dos 4 anos. Com 484 peças, em 35 cores diferentes, permite que meninos e meninas usem toda a criatividade na montagem de veículos, animais, flores, fazendas, e tudo o que a imaginação permitir.

Jogo "Países e suas bandeiras" Crédito: Divulgação Toyster

03 Países e suas bandeiras Com esse jogo, crianças a partir de 6 anos brincam enquanto aprendem várias informações sobre 48 países, como suas bandeiras, as capitais, os idiomas e muito mais! São três maneiras diferentes de jogar.

Jogo "Eu Sou...?" Crédito: Divulgação Amazon

04 Jogo "Eu Sou...?" Eu sou... verde? Eu sou... um animal? Com esse jogo, a criança a partir de 6 anos, em fase de alfabetização, precisa fazer perguntas a outros jogadores para descobrir a imagem da carta que foi colocada em sua cabeça. É hora de exercer a criatividade e aprender a fazer deduções, usando a lógica e o raciocínio rápido.

Multiblocks colorido Xalingo Crédito: Divulgação Xalingo

05 Multiblocks Colorido São mais de 50 peças coloridas para que a criança consiga usar a criatividade, além de testar a habilidade e a coordenação motora. Dá para montar e equilibrar as peças das mais diversas formas. Cada brincadeira é uma surpresa.

Jogo "Soletrando" Crédito: Divulgação Aquarela

06 Soletrando em madeira Com esse jogo educativo, que tem 116 peças, é possível ensinar crianças a partir de 3 anos a arte da escrita e da soletração. De forma lúdica e divertida, meninos e meninas aprendem uma série de palavras e fortalecem o próprio vocabulário durante o processo de alfabetização.

Livro dos Bichinhos de Feltro Crédito: Divulgação Toyster

07 Conjunto de Atividades: Livro dos Bichinhos de Feltro A linha Coré foi desenvolvida para estimular a criatividade, desenvolver o lado artístico e a coordenação das crianças. A coleção Fazendo Arte traz um livrinho em que a criança vai aprender a criar cinco bichinhos de feltro. O livro ensina passo a passo como costurá-los. O kit vem com o feltro, linha, agulha e enchimento inclusos.

Astronomia Crédito: Divulgação Grow

08 Astronomia Nesse jogo, voltado para crianças a partir de 8 anos, é possível fazer experiências divertidas e, ao mesmo tempo, entender como funciona o sistema solar. Assim, meninos e meninas aprendem conceitos da área científica de um jeito fácil.

Jogo "Geomundo" Crédito: Divulgação

09 Geomundo Esse jogo de tabuleiro é voltado para crianças a partir dos 10 anos. De forma divertida e inteligente, por meio de perguntas e respostas, o participante vai descobrindo e reconhecendo cidades, monumentos e paisagens em uma "viagem pelo mundo". E aprende sobre temas ligados à geografia e à cultura de cada território.

Sugestões de livros para o Dia das Crianças: "Balas Mágicas" e "A Pele que eu tenho" Crédito: Divulgação

10 Livros infantis Livros também são uma ótima alternativa de presente. Entre as opções, estão "Balas Mágicas", da autora sul-coreana Heena Baek, vencedora do prêmio ALMA, um dos mais importantes da literatura infantil internacional. Nessa história, Dong Dong é um menino solitário que prefere brincar de bolinha de gude com seu cachorro a jogar bola com os outros garotos. Até que descobre um pacote de balas mágicas e, a partir daí, precisa aprender a vencer a timidez. Já o livro "A pele que eu tenho", da autora Bell Hooks, questiona o que é mais importante: a cor da nossa pele ou o que somos por dentro? Trata do tema da raça e do perigo de julgar uma pessoa no primeiro olhar.

Vendas

Terceira data mais importante para o comércio no país, ficando atrás apenas do Natal e do Dia das Mães, o Dia das Crianças deve movimentar R$ 189 milhões em vendas no Espírito Santo . O levantamento foi divulgado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES).