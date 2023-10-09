O hábito de leitura na infância: 4 livros para crianças e jovens

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De carona na carochinha, de Flávia Savary

Quem nunca ouviu a expressão “conto da carochinha” como sinônimo de relato infantil ou de narrativa fabulosa? Pois a simbólica personagem – uma barata bem velhinha e boa de conversa – celebrizou-se como a primeira contadora de histórias de que se tem notícia. E é justamente essa prosa do livro De carona na carochinha, lançado pelo selo Globinho, que oferece novas versões de relatos consagrados, como “Festa no céu”, “A onça e o bode” e “O macaco e a velha”, entre outros.

02

Princesinhas e Principezinhos do Brasil, de Gisele Daminelli e Paulo Rezzutti

Quem já não se surpreendeu e se divertiu ao descobrir a foto da mãe, do pai ou dos avós quando crianças? Melhor ainda quando ouvimos as histórias das suas infâncias, tomadas de travessuras e aventuras. Não foi diferente com D. João VI, D. Leopoldina, Zumbi ou Paraguaçu. Todas as nossas princesas e príncipes, tanto aqueles de origem europeia, quanto os africanos e seus descendentes e os indígenas foram crianças, aprontaram, se divertiram, tiveram medos e têm muita história para contar. O nosso autor ainda irá nos revelar que a vida da realeza não era nada fácil para os pequenos nobres, continuando, nesse seu novo livro, o seu trabalho de recuperação e divulgação da História do Brasil.

03

Casa de segredos, Chris Columbus e Ned Vizzini

Brendan, Eleanor e Cordelia Walker um dia tiveram tudo: uma bela casa em São Francisco, pais adoráveis e todo o tipo de bugiganga eletrônica que podiam desejar. Mas tudo mudou depois que o pai perdeu o emprego em um misterioso incidente. A família está em dificuldades e precisa se mudar. À primeira vista, a mansão Kristoff parece perfeita. Mas a casa que pertencia ao misterioso escritor Denver Kristoff é cheia de segredos, e os três irmãos vão parar em um lugar selvagem que parece se misturar ao terreno da casa. Guerreiros medievais patrulham as florestas, piratas fantasmagóricos rondam os mares e uma rainha sedenta por poder governa aquelas terras. À medida que desvendam o mistério, Bren, Délia e Eleanor vão descobrir o verdadeiro significado de lar e perceber que não apenas sua família que está correndo perigo.

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Missão Moleskine, de Stella Maris Rezende