Dia das Crianças: 88% dos moradores do ES querem presentear

Entre moradores do Espírito Santo, 88% pretendem dar presentes em 12 de outubro, quando é comemorado o Dia das Crianças. Outros 85% dos capixabas vão aproveitar a data e celebrar em família, levando as crianças para parques ou fazendo uma refeição especial em casa. Sobre o valor a ser gasto, 52% dos entrevistados pretendem desembolsar entre R$ 50 e R$ 200 e grande parte pretende pagar à vista.
Os dados são da pesquisa Dia das Crianças 2023 da Inteligência de Mercado da Rede Gazeta. A área realizou, no período de 05 a 11 de setembro, um levantamento de mercado para entender o comportamento e hábitos de consumo dos capixabas para a data. Ao todo, foram ouvidas 810 pessoas, sendo a maioria mulheres de 30 a 39 anos, moradores de Vitória, da classe DE e assalariados.
Na pesquisa, foi possível saber ainda que, dos 88% dos capixabas que vão presentear, a preferência é por brinquedos educativos (39%) e roupa (35%). Avaliando a faixa etária das crianças a serem presenteadas, 49% têm até 4 anos, outras 54% têm de 5 a 9 anos e 36% vão de 10 a 13 anos.