Dia das Crianças: 88% dos moradores do ES querem presentear

Na pesquisa, foi possível saber ainda que, dos 88% dos capixabas que vão presentear, a preferência é por brinquedos educativos (39%) e roupa (35%). Avaliando a faixa etária das crianças a serem presenteadas, 49% têm até 4 anos, outras 54% têm de 5 a 9 anos e 36% vão de 10 a 13 anos.