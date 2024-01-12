Latam é a única que opera atualmente a rota Vitória x Santos Dumont Crédito: Jorge Coutinho

A Latam é a única companhia que opera atualmente a rota direta entre Vitória e o aeroporto localizado no centro da capital fluminense. Segundo a Zurich Airport, que administra o aeroporto capixaba, a companhia aérea realiza três voos diários nessa rota.

No primeiro momento, Vitória tinha ficado fora do raio determinado pelo ministério, mas, em novembro, a restrição foi retirada , possibilitando a manutenção da rota direta entre a capital capixaba e o aeroporto Santos Dumont.

Your browser does not support the audio element. Vitória vai deixar de ter voo direto para o Santos Dumont a partir de abril

O que diz a Latam

A Latam informou que a rota Vitória/Rio de Janeiro-Santos Dumont continuará em operação até março de 2024. Após esse período, a companhia passará a oferecer a rota Vitória/Rio de Janeiro-Galeão, com 14 voos semanais. A companhia informa que as viagens aéreas já estão sendo oferecidas a todos os passageiros em latam.com e nos demais canais de venda.

Gol e Azul

A Gol e a Azul interromperam os voos diretos de Vitória para o Santos Dumont no fim do ano passado.

Os últimos voos diretos pela Gol foram operados no fim de novembro de 2023. Pelo planejamento atual da companhia, a capital capixaba terá voos sem escalas para o Aeroporto do Galeão. Segundo a companhia, a média é de 3 voos diários no corredor GIG-VIX. "Nossa previsão é ampliar a oferta para 4 voos diários entre as cidades a partir de 31 de março. Essa oferta maior já está disponível em nossos canais de vendas", informa.