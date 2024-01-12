Menos de dois meses depois de comunicar que ia manter durante 2024 os voos diretos entre Vitória e o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, a Latam informou que vai realizar essa rota somente até março. A partir de abril, os voos da capital capixaba para o Rio serão transferidos para o aeroporto do Galeão.
A Latam é a única companhia que opera atualmente a rota direta entre Vitória e o aeroporto localizado no centro da capital fluminense. Segundo a Zurich Airport, que administra o aeroporto capixaba, a companhia aérea realiza três voos diários nessa rota.
Os voos diretos ao Santos Dumont foram alvo de debate no fim do ano passado, depois de o Ministério dos Portos e Aeroportos editar uma portaria que limitativa a 400 km a distância dos viagens aéreas entre o aeroporto da capital fluminense e outros terminais.
No primeiro momento, Vitória tinha ficado fora do raio determinado pelo ministério, mas, em novembro, a restrição foi retirada, possibilitando a manutenção da rota direta entre a capital capixaba e o aeroporto Santos Dumont.
Vitória vai deixar de ter voo direto para o Santos Dumont a partir de abril
O que diz a Latam
A Latam informou que a rota Vitória/Rio de Janeiro-Santos Dumont continuará em operação até março de 2024. Após esse período, a companhia passará a oferecer a rota Vitória/Rio de Janeiro-Galeão, com 14 voos semanais. A companhia informa que as viagens aéreas já estão sendo oferecidas a todos os passageiros em latam.com e nos demais canais de venda.
Gol e Azul
A Gol e a Azul interromperam os voos diretos de Vitória para o Santos Dumont no fim do ano passado.
Os últimos voos diretos pela Gol foram operados no fim de novembro de 2023. Pelo planejamento atual da companhia, a capital capixaba terá voos sem escalas para o Aeroporto do Galeão. Segundo a companhia, a média é de 3 voos diários no corredor GIG-VIX. "Nossa previsão é ampliar a oferta para 4 voos diários entre as cidades a partir de 31 de março. Essa oferta maior já está disponível em nossos canais de vendas", informa.
A Azul suspendeu os voos diretos de Vitória para o Santos Dumont em outubro de 2023 e não planeja reativar essa rota aérea. Segundo a companhia, os clientes que desejam viajar de Vitória para os aeroportos de Santos Dumont e Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), podem fazer a partir de voos com conexão via Belo Horizonte (MG) e Campinas (SP).