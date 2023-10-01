Azul suspende voo direto do Rio para Vitória a partir de domingo (1°)

Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução

A companhia aérea Azul suspendeu a oferta de voo direto do Rio de Janeiro para Vitória a partir deste domingo (1º). A medida se deve a restrições a movimentação de passageiros no Aeroporto Santos Dumont e atinge outros destinos operados pela companhia, como Campos dos Goytacazes (RJ), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Maceió (AL) e Porto Seguro (BA).

Essa redução está relacionada à limitação da capacidade do Santos Dumont a um fluxo de 10 milhões de passageiros ao ano, determinada pela Secretaria de Aviação Civil (SAC), vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos. De acordo com informações do governo federal, o terminal estaria operando próximo ao limite e, sem as restrições, poderia fechar 2023 com cerca de 12 milhões de passageiros.

O terminal também tem restrições previstas para a operação de voos para destinos com distância superior a um raio de 400 quilômetros , como é o caso de Vitória, as quais começam a valer a partir de 1º de janeiro de 2024.

As limitações impostas às companhias aéreas visam a incentivar a utilização do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, localizado na Zona Norte do Rio, alvo de apelos da prefeitura carioca e do governo do Estado do Rio de Janeiro ao governo federal desde a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Aviso aos passageiros

Quando as medidas foram anunciadas, no final de agosto, a Azul disse que “os clientes com passagens adquiridas para as rotas suspensas estão sendo informados e receberão toda a assistência necessária, de acordo com a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)".