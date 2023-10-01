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Viagem aérea

Azul suspende voo direto do Rio para Vitória a partir de domingo (1°)

Medida tem relação com a limitação da capacidade do Aeroporto Santos Dumont e atinge outros destinos operados pela companhia
Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

01 out 2023 às 09:18

Publicado em 01 de Outubro de 2023 às 09:18

Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro
Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução
A companhia aérea Azul suspendeu a oferta de voo direto do Rio de Janeiro para Vitória a partir deste domingo (1º). A medida se deve a restrições a movimentação de passageiros no Aeroporto Santos Dumont e atinge outros destinos operados pela companhia, como Campos dos Goytacazes (RJ), Brasília (DF), Florianópolis (SC), Maceió (AL) e Porto Seguro (BA).
Essa redução está relacionada à limitação da capacidade do Santos Dumont a um fluxo de 10 milhões de passageiros ao ano, determinada pela Secretaria de Aviação Civil (SAC), vinculada ao Ministério de Portos e Aeroportos. De acordo com informações do governo federal, o terminal estaria operando próximo ao limite e, sem as restrições, poderia fechar 2023 com cerca de 12 milhões de passageiros.
O terminal também tem restrições previstas para a operação de voos para destinos com distância superior a um raio de 400 quilômetros, como é o caso de Vitória, as quais começam a valer a partir de 1º de janeiro de 2024.
As limitações impostas às companhias aéreas visam a incentivar a utilização do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, localizado na Zona Norte do Rio, alvo de apelos da prefeitura carioca e do governo do Estado do Rio de Janeiro ao governo federal desde a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). 

Aviso aos passageiros

Quando as medidas foram anunciadas, no final de agosto, a Azul disse que “os clientes com passagens adquiridas para as rotas suspensas estão sendo informados e receberão toda a assistência necessária, de acordo com a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)".
A companhia aérea informou ainda que os passageiros seriam "reacomodados em outros voos da empresa ou terão o ressarcimento integral do valor pago pelo bilhete”.

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