Azul suspenderá voos diretos do Santos Dumont para Vitória

A partir de 1º de outubro, a Azul Linhas Aéreas suspenderá os voos diretos que partem do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ), com destino a Vitória (ES), Brasília (DF), Campos de Goytacazes (RJ), Florianópolis (SC), Maceió (AL) e Porto Seguro (BA).
Em 29 de outubro, além das cidades mencionadas, haverá também a suspensão de voos diretos para Goiânia (GO).
A mudança se deve a restrições de capacidade operacional impostas no Aeroporto Santos Dumont, diante das quais a companhia “se viu obrigada a fazer mudanças na operação de voos diretos na cidade.”
“Os clientes com passagens adquiridas para as rotas suspensas estão sendo informados e receberão toda a assistência necessária, de acordo com a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), sendo reacomodados em outros voos da empresa ou terão o ressarcimento integral do valor pago pelo bilhete”, destacou a Azul.