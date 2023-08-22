Azul suspenderá voos diretos do Santos Dumont para Vitória

Aeroporto de Vitória Crédito: Zurich Airport Brasil/Divulgação

A partir de 1º de outubro, a Azul Linhas Aéreas suspenderá os voos diretos que partem do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ), com destino a Vitória (ES), Brasília (DF), Campos de Goytacazes (RJ), Florianópolis (SC), Maceió (AL) e Porto Seguro (BA).

Em 29 de outubro, além das cidades mencionadas, haverá também a suspensão de voos diretos para Goiânia (GO).

A mudança se deve a restrições de capacidade operacional impostas no Aeroporto Santos Dumont, diante das quais a companhia “se viu obrigada a fazer mudanças na operação de voos diretos na cidade.”