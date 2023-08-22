Voos de Vitória para o Rio não devem ser mantidos no Santos Dumont

Movimentação no Aeroporto de Vitória: localização provocou mudanças nos voos para o Rio de Janeiro Crédito: Caroline Freitas

A princípio, a determinação entraria em vigor a partir de 2 de janeiro de 2024, para permitir a adequação da malha por parte das empresas aéreas. Entretanto, depois, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou o início da redução no começo de outubro.

Ao ser procurada pela primeira vez pela reportagem de A Gazeta, na tarde de quinta (10), a assessoria do Ministério dos Portos e Aeroportos havia informado que Vitória estaria fora da rota. "Todos os trechos que ultrapassam os 400 quilômetros de distância estão incluídos na redução anunciada. Assim, Vitória (ES) se enquadra nessa situação", disse a pasta. Em seguida, via telefone, a informação foi mantida.

A reportagem questionou, novamente, o ministério, tendo em vista a nota da Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo federal, publicada às 18h51, citando que Vitória continuava com voos para o Santos Dumont. Na sequência, um dos assessores da pasta disse, então, por meio de mensagem enviada pelo WhatsApp, que valia a informação presente no texto do governo federal e que Vitória continuaria com voos regulares para o Rio de Janeiro pelo Aeroporto Santos Dumont.

Nesta terça-feira (22), o ministério enviou uma nova nota, declarando que “o Aeroporto de Vitória (ES) está a 419 quilômetros do Aeroporto Santos Dumont (RJ). Sendo assim, como já informado anteriormente, não haverá voos regulares entre os dois trechos a partir de 2024.”

Horas mais cedo, a Azul Linhas Aéreas anunciou que suspenderá os voos diretos que partem do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro (RJ), com destino a Vitória (ES) a partir de 1º de outubro. Outros destinos, como Brasília (DF), Campos de Goytacazes (RJ), Florianópolis (SC), Maceió (AL) e Porto Seguro (BA), também serão afetados. Em 29 de outubro, haverá ainda a suspensão de voos diretos para Goiânia (GO).

A mudança se deve às restrições de capacidade operacional impostas no Aeroporto Santos Dumont, diante das quais a companhia “se viu obrigada a fazer mudanças na operação de voos diretos na cidade.”

Ainda segundo a companhia área, os clientes com passagens adquiridas para as rotas suspensas estão sendo informados e receberão toda a assistência necessária e serão acomodados em outros voos da empresa ou terão o ressarcimento integral do valor pago pelo bilhete.

Voos da LATAM e da Gol, a princípio, não serão afetados.

A LATAM esclareceu que “está ciente da publicação sobre as mudanças da aviação comercial no Rio de Janeiro e informa que as alterações em sua malha aérea serão comunicadas oportunamente pela companhia aos seus clientes.”