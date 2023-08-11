A Gazeta vem buscando explicações junto aos órgãos, que, até o fim da tarde desta sexta-feira (11), não haviam entrado em consenso sobre a medida que pode impactar diretamente o A manutenção de voos regulares entre Vitória e Rio de Janeiro pelo Santos Dumont agora é uma dúvida. Informações divulgadas pelo Planalto divergem das do Ministério dos Portos e Aeroportos. Desde a tarde de quinta-feira (10), a reportagem devem buscando explicações junto aos órgãos, que, até o fim da tarde desta sexta-feira (11), não haviam entrado em consenso sobre a medida que pode impactar diretamente o Espírito Santo

A resolução determina que o Santos Dumont só receba voos de aeroportos localizados a um raio de 400 km. Ficam mantidas, então apenas a ponte-aérea São Paulo, via Congonhas, e voos do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG). Estão excluídos voos dos aeroportos internacionais de Guarulhos (SP) e Confins (MG).

Your browser does not support the audio element. Tem ou não - Governo não esclarece se Vitória mantém voo para o Santos Dumont

Os aeroportos de Congonhas e da Pampulha seguem com os voos regulares por estarem a 366km e 350 km de distância, respectivamente, dentro do limite da resolução. Já a distância entre o Aeroporto de Vitória e o Santos Dumont é de 419 km, o que pode deixar a capital capixaba de fora.

Bate cabeça federal

Ao ser procurada pela primeira vez pela reportagem de A Gazeta, na tarde de quinta (10), a assessoria do Ministério dos Portos e Aeroportos havia informado que Vitória estaria fora da rota. "Todos os trechos que ultrapassam os 400 quilômetros de distância estão incluídos na redução anunciada. Assim, Vitória (ES) se enquadra nessa situação", disse a pasta. Em seguida, via telefone, a informação foi mantida.

A reportagem questionou, novamente, o ministério, tendo em vista a nota da Secretaria de Comunicação Social (Secom), publicada às 18h51, citando que Vitória continuava com voos para o Santos Dumont. Na sequência, um dos assessores da pasta disse, então, por meio de meio de mensagem enviada pelo WhatsApp, que valia a informação presente no texto do governo federal.

Na manhã desta sexta(11), no entanto, a assessoria do ministério enviou um e-mail, mudando novamente sua versão. "Vitória não irá operar o trecho Santos Dumont". A informação foi mantida durante toda a tarde. Foi reiterado ainda que a distância dos voos que partem da capixaba excedem em 19km o limite da resolução federal.

Paralelamente a isso, a Secom mantinha a informação de que os voos entre Vitória e Santos Dumont seguiriam regularmente em 2024, como é possível ver na comparação abaixo, que mostra a versão anterior do texto e a que foi editada às 13h38.

Imagem compara textos e alterações feitas pelo governo federal a respeito dos voos entre Vitória e o Santos Dumont Crédito: Reprodução

A reportagem tentou, até a publicação desta reportagem, uma resposta oficial dos dois órgãos, mas não houve retorno. Caso isso ocorra, o texto será atualizado.

Resolução assinada

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que também ocupa o posto de presidente do Conselho de Aviação Civil (Conac), determinou a redução de voos no Aeroporto Santos Dumont.

A resolução vai ao encontro da solicitação da Prefeitura do Rio de Janeiro, do governo do Estado e também da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que administra o Santos Dumont, de aumentar o fluxo no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão.

Este tem capacidade para 37 milhões de passageiros por ano. Em 2022, recebeu menos de 6 milhões. Nesse período, o Santos Dumont teve mais de 10 milhões de passageiros no ano passado, chegando ao limite da operação.

De acordo com a resolução, as operações no terminal, localizado no centro do Rio de Janeiro, devem ser planejadas observando a distância máxima de 400 km de seu destino ou origem, em aeroportos de voos domésticos.

Segundo a Infraero, serão implantadas áreas de escape na pista do aeroporto, visando a segurança operacional dos voos, já que o Santos Dumont é limitado, fisicamente, pela Baía de Guanabara.

A obra, já executada com sucesso no Aeroporto de Congonhas (SP), faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) anunciado nesta sexta-feira (11) pelo governo federal.

O que dizem as companhias aéreas

A reportagem de A Gazeta voltou a procurar as companhias aéreas. Em nota, a Azul afirmou que não vai comentar o assunto neste momento. "Qualquer mudança em sua malha será comunicada em ocasião oportuna", pontuou.

A Zurich Airport Brasil, responsável pelo Aeroporto de Vitória, afirmou que o terminal já recebe voos do Santos Dumont e futuras adequações de rotas são feitas pelas companhias aéreas.