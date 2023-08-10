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Resolução federal

Voos de Vitória para o Rio vão ser mantidos no Santos Dumont

A Capital do Espírito Santo está fora da medida do governo federal, que restringiu voos a partir de 2 de janeiro de 2024 a um raio de 400 km
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 ago 2023 às 20:15

Publicado em 10 de Agosto de 2023 às 20:15

Aeroporto de Vitória
Aeroporto de Vitória continuará com voos para o Santos Dumont, no Rio de Janeiro Crédito: Zurich Airport Brasil/Divulgação

Correção

10/08/2023 - 8:45
A versão anterior do título e do texto desta matéria informava que os voos entre Vitória e o Santos Dumont tinham sido extintos segundo o que foi apurado com o Ministério dos Portos e Aeroportos. No entanto, a pasta mudou a informação e, com isso, a reportagem foi corrigida. 
Vitória continuará com voos regulares para o Rio de Janeiro pelo Aeroporto Santos Dumont, após a resolução assinada pelo governo federal, no fim da manhã desta quinta-feira (10). A medida limita voos no terminal a um raio de 400 km.  A informação foi confirmada pelo Ministério dos Portos e Aeroportos.
A determinação entra em vigor a partir de 2 de janeiro de 2024, para permitir a adequação da malha por parte das empresas aéreas, minimizando, assim, o impacto sobre os passageiros. Ficam mantidos, para o Santos Dumont, além de Vitória, apenas a ponte-aérea São Paulo, via Congonhas, e voos do aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte (MG).
Anteriormente, no entanto, a assessoria da pasta, segundo apurado pela reportagem de A Gazeta, havia informado que Vitória estaria fora da rota.  "Todos os trechos que ultrapassam os 400 quilômetros de distância estão incluídos na redução anunciada. Assim, Vitória (ES) se enquadra nessa situação", disse a pasta, que, em seguida, corrigiu a informação. 
A medida vai ao encontro da solicitação da Prefeitura do Rio de Janeiro, do governo do Estado e também da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), que administra o Santos Dumont, de aumentar o fluxo no Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão.
Este tem capacidade para 37 milhões de passageiros por ano. Em 2022, recebeu menos de 6 milhões. Nesse período, o Santos Dumont teve mais de 10 milhões de passageiros no ano passado, chegando ao limite da operação.

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Resolução assinada 

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que também ocupa o posto de presidente do Conselho de Aviação Civil (Conac),  determinou a redução de voos no Aeroporto Santos Dumont, nesta quinta-feira (10). 
De acordo com a resolução assinada por ele, as operações no terminal, localizado no centro do Rio de Janeiro, devem ser planejadas observando a distância máxima de 400 quilômetros de seu destino ou origem, em aeroportos de voos domésticos.
Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos
Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos Crédito: Ricardo Botelho/MT
Segundo a Infraero, serão implantadas áreas de escape na pista do aeroporto, visando a segurança operacional dos voos, já que o Santos Dumont é limitado, fisicamente, pela Baía de Guanabara.
A obra, já executada com sucesso no Aeroporto de Congonhas (SP), faz parte do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) que será anunciado nesta sexta-feira (11) pelo governo federal.
O Ministério de Portos e Aeroportos e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) afirmaram que tomarão as providências necessárias à execução da resolução, que vigorará até a finalização das obras.

O que dizem as companhias aéreas

A Latam informou estar ciente da publicação sobre as mudanças da aviação comercial no Rio de Janeiro e informa que as alterações em sua malha aérea serão comunicadas oportunamente pela companhia aos seus clientes.
A Azul e a Gol foram procuradas pela reportagem e, assim que houver retorno, a matéria será atualizada.

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