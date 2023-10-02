Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro: menos voos Crédito: Reprodução

As companhias aéreas começaram neste mês de outubro a reduzir os voos que ligam o Aeroporto de Vitória ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Neste domingo (1), a Azul anunciou que deixou de operar todos os três voos diários que fazia nesse trecho. Já a Gol reduziu o número de voos diários de quatro para três. A Latam ainda mantém quatro por dia.

Essas restrições têm sido impostas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e começou agora em outubro será gradual, chegando a dezembro com uma oferta ainda menor.

A decisão da Anac atende à determinação da Secretaria de Aviação Civil (SAC), do Ministério de Portos e Aeroportos, para manter o terminal central do Rio operando com capacidade máxima de 10 milhões de passageiros por ano.

Mais mudanças em janeiro

Embora ainda restem sete voos diários de Vitória para o Santos Dumont, em breve não haverá nenhum. A partir de 2 janeiro de 2024 entram em vigor novas mudanças: a resolução que autoriza esse aeroporto do Rio a receber voos de terminais situados num raio de 400 quilômetros, ou seja, para Congonhas (São Paulo) e Pampulha (Belo Horizonte).

É esperado que toda ligação entre Vitória e o Rio de Janeiro seja operada pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão. A medida visa a direcionar mais voos para o maior terminal carioca, na zona norte, que amargou esvaziamentos nos últimos anos.



Uma resolução assinada pelo Ministério dos Portos e Aeroportos limitou os voos para o terminal Santos Dumont a um raio de 400 km, e o da capital capixaba extrapola esse limite em cerca de 20 km.



Your browser does not support the audio element. Como ficam voos de Vitória para o Rio após restrições no Santos Dumont

Diferença entre o Santos Dumont e o Galeão

Menos de 20 quilômetros separam o Santos Dumont do Galeão. O primeiro só opera voos nacionais e fica ao lado de negócios instalados no centro do Rio. Também está próximo a pontos turísticos como o Pão de Açúcar e as praias de Copacabana e Ipanema, na zona sul. Sua infraestrutura, porém, é menor do que a do Galeão.



O aeroporto internacional, por sua vez, fica na Ilha do Governador. Com maior capacidade de operação, o Galeão exerce papel relevante no transporte de cargas do Estado.

Parte dos usuários, contudo, costuma reclamar de uma dificuldade maior de acesso ao terminal na comparação com o Santos Dumont. Essas queixas voltaram a aparecer em meio ao debate sobre as restrições no aeroporto central.

O acesso ao Galeão é feito por vias como a Linha Vermelha. Passageiros citam engarrafamentos e apontam uma sensação de insegurança devido a casos de violência urbana na região.

Como fica para o passageiro?

Segundo a Gol, os clientes com passagens já adquiridas a partir de outubro de/para o Santos Dumont e que tiverem seus voos alterados, serão informados pelos canais de contato deixados em suas reservas (e-mail ou SMS) a partir de 60 dias antes do voo e, mesmo antes disso, poderão realizar a gestão de seus bilhetes no site voegol.com.br.



Esses clientes poderão remarcar seus voos sem custos para o mesmo trecho, em outra data, dentro da validade do bilhete, ou solicitar reembolso. Clientes cujos bilhetes foram comprados com milhas também poderão gerir suas reservas no site da Gol. Caso o passageiro prefira cancelar a viagem, poderá solicitar reembolso de forma integral direto no site Smiles, acessando sua conta na plataforma do programa de fidelidade.

Aqueles que adquiriram bilhetes com agências devem procurar a própria agência para realizar eventuais alterações.

Já a Azul informou que os clientes com passagens adquiridas para as rotas suspensas estão sendo informados e receberão toda a assistência necessária, de acordo com a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), sendo reacomodados em outros voos da empresa ou terão o ressarcimento integral do valor pago pelo bilhete.