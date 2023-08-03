Voo atrasado ou cancelado? Conheça seus direitos

Um nevoeiro, causado pelo mau tempo no Rio de Janeiro, impediu a visibilidade na chegada ou saída dos aviões e fez com que diversos voos tivessem desvios de rota, fossem atrasados ou cancelados. Quem esteve no Aeroporto de Vitória durante a manhã desta quinta-feira (03) presenciou formação de longas filas para atendimento nas companhias aéreas.
Independentemente do motivo que levou a alterações no voo, a companhia precisa prestar assistência ao consumidor, seguindo as orientações da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que incluem, por exemplo, a comunicação imediata sobre o problema e, depois, a cada 30 minutos, sobre a previsão de partida dos voos.
A assistência material também deve ser oferecida gratuitamente pela empresa aérea, de acordo com o tempo de espera, contado a partir do momento em que houver o atraso, cancelamento ou preterição de embarque, conforme demonstrado.
Confira seus direitos, em caso de:
Atraso de voo
- A partir de uma hora de atraso, a companhia aérea é obrigada a oferecer suporte de comunicação, como internet e telefone.
- A partir de duas horas, deve fornecer alimentação.
- Já se o atraso for superior a quatro horas, é preciso fornecer hospedagem, mas somente em caso de pernoite no aeroporto, além de transporte de ida e volta. Se o passageiro estiver na mesma cidade onde mora, a empresa poderá oferecer apenas o transporte para sua residência e de sua casa para o aeroporto.
Cancelamento
- Em caso de cancelamento ou atraso superior a quatro horas, as companhias devem, ainda, oferecer, gratuitamente, assistência material, reacomodação, reembolso integral ou execução do serviço por outra modalidade de transporte, cabendo ao passageiro escolher a mais conveniente.
- Essa assistência depende do tempo de espera.
Embarque negado
- Quando o passageiro tiver o seu embarque negado (preterição de embarque), mesmo tendo cumprido todos os requisitos, por motivo de segurança operacional, troca de aeronave, overbooking (mais passageiros que assentos), etc., a companhia deverá procurar por voluntários que aceitem embarcar em outro voo, mediante a oferta de vantagens, como dinheiro, passagens extras ou milhas, negociadas livremente com o passageiro.
- Caso não consiga voluntários em número suficiente e algum passageiro tenha seu embarque negado, a empresa deverá pagar, imediatamente, uma compensação financeira.