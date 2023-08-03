Nevoeiro no RJ afeta voos do ES e gera filas no Aeroporto de Vitória

Um nevoeiro que mudou a paisagem na cidade do Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (3) afetou dezenas de voos de diversas regiões do país que chegariam ou sairiam do Aeroporto Santos Dumont. No Espírito Santo , voos foram diretamente afetados e passageiros que tinham o território carioca como destino precisaram pousar no Estado capixaba. Quem esteve no Aeroporto de Vitória durante a manhã presenciou formação de longas filas para atendimento nas companhias aéreas.

Alguns passageiros que estiveram no local vestiam camisas e itens do Flamengo e iriam para o Rio de Janeiro assistir ao jogo do Rubro-Negro contra o Olimpia, pela Libertadores, marcado para as 21h desta quinta (3).

O nevoeiro, causado pelo mau tempo no Estado vizinho, impede a visibilidade na chegada ou saída dos aviões. Conforme informações apuradas pelo Jornal O Globo, até as 10h15, foram registrados 30 voos cancelados e 38 atrasados, entre partidas e chegadas apenas no Santos Dumont.

Longas filas no Aeroporto de Vitória nesta quinta (3) Crédito: Leitor | A Gazeta

O aeroporto, localizado no Centro do Rio, opera com auxílio de instrumentos. Isso significa que pilotos estão utilizando equipamentos e sistemas de navegação baseados em instrumentos para aterrissar e decolar das pistas. O auxílio é especialmente útil em condições meteorológicas adversas, como nevoeiro denso, chuva forte ou baixa visibilidade, pois permite que as aeronaves operem de forma segura e precisa.

Procurada, a assessoria de comunicação do Aeroporto de Vitória informou que não registrou atrasos ou cancelamentos de voos. Ao todo, segundo informado, quatro voos foram alternados, ou seja, não viriam para o Espírito Santo, mas precisaram pousar em Vitória. Um outro chegou a decolar com destino ao Rio, mas voltou para Vitória.

"O movimento maior que o habitual na área de check-in se deu por conta da necessidade de os passageiros destes voos precisarem remarcar seus voos. O aeroporto não registrou atrasos e cancelamento" Aeroporto de Vitória - Nota oficial

Ainda segundo o Aeroporto de Vitória, os aeroportos do Rio de Janeiro já voltaram a operar para pousos e decolagens.

Irritação e cobrança: PM é acionada no Aeroporto de Vitória

As imagens registradas desde o início da manhã no Aeroporto de Vitória mostram, além das longas filas, a irritação e a cobrança dos passageiros com as companhias aéreas. Muitas carregavam malas e filmavam as cobranças nos guichês de atendimento.

Em determinado momento, um dos funcionários da Gol foi questionado pelos passageiros. "Mentiram", disse uma das pessoas no local.

Policiais militares foram no Aeroporto de Vitória nesta quinta (3) Crédito: Leitor | A Gazeta

A Polícia Militar, inclusive, chegou a ser acionada. Em nota, a corporação informou que precisou ir ao local porque havia "pessoas alteradas devido ao cancelamento de voos". Ninguém foi detido.

Considerando a relevância do assunto e o impacto sofrido pelos capixabas ou turistas no Aeroporto de Vitória, a reportagem de A Gazeta procurou as seguintes companhias aéreas: Gol, Latam e Azul. As três empresas foram perguntadas sobre o que muda no Espírito Santo com o nevoeiro no Rio de Janeiro.

GOL

A GOL informou que 16 voos foram cancelados e oito foram alternados até as 9h30 desta quinta-feira (3) em todo o Brasil. Segundo a empresa, os clientes afetados estão recebendo as devidas tratativas e sendo reacomodados em outros voos da companhia.

Em relação a Vitória, os voos da Gol impactados foram:

Voo G3 2083 VIX-SDU: decolou em Vitória com destino ao Rio de Janeiro, mas precisou voltar ao Espírito Santo



Voo G3 2049 SDU-VIX: voo, que viria para o Espírito Santo, foi cancelado no Rio de Janeiro



LATAM

A LATAM Airlines Brasil informou que alguns voos foram impactados em virtude das condições meteorológicas. Mas não informou quantos voos do Espírito Santo foram afetados.

A LATAM reforçou que está prestando toda a assistência necessária aos seus passageiros. Reiterou que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos.

AZUL

A Azul informou que precisou, ao todo, alternar cinco voos, que iam pousar na capital fluminense, para Vitória (ES), Campinas (SP) e Guarulhos (SP), além de cancelar outros oito voos, que decolariam ou pousariam no aeroporto de Santos Dumont, vindos de Congonhas (SP) e Campinas (SP), e indo para Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Curitiba (PR), Goiânia (GO) e Campinas (SP).

No Espírito Santo, apenas um voo, que iria pousar no Rio de Janeiro, precisou alterar e pousou em Vitória.