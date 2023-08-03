Nevoeiro no RJ afeta voos do ES e gera filas no Aeroporto de Vitória

Um nevoeiro que mudou a paisagem na cidade do Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (3) afetou dezenas de voos de diversas regiões do país que chegariam ou sairiam do Aeroporto Santos Dumont. No Espírito Santo, voos foram diretamente afetados e passageiros que tinham o território carioca como destino precisaram pousar no Estado capixaba. Quem esteve no Aeroporto de Vitória durante a manhã presenciou formação de longas filas para atendimento nas companhias aéreas.
Alguns passageiros que estiveram no local vestiam camisas e itens do Flamengo e iriam para o Rio de Janeiro assistir ao jogo do Rubro-Negro contra o Olimpia, pela Libertadores, marcado para as 21h desta quinta (3).
O nevoeiro, causado pelo mau tempo no Estado vizinho, impede a visibilidade na chegada ou saída dos aviões. Conforme informações apuradas pelo Jornal O Globo, até as 10h15, foram registrados 30 voos cancelados e 38 atrasados, entre partidas e chegadas apenas no Santos Dumont.
O aeroporto, localizado no Centro do Rio, opera com auxílio de instrumentos. Isso significa que pilotos estão utilizando equipamentos e sistemas de navegação baseados em instrumentos para aterrissar e decolar das pistas. O auxílio é especialmente útil em condições meteorológicas adversas, como nevoeiro denso, chuva forte ou baixa visibilidade, pois permite que as aeronaves operem de forma segura e precisa.
Procurada, a assessoria de comunicação do Aeroporto de Vitória informou que não registrou atrasos ou cancelamentos de voos. Ao todo, segundo informado, quatro voos foram alternados, ou seja, não viriam para o Espírito Santo, mas precisaram pousar em Vitória. Um outro chegou a decolar com destino ao Rio, mas voltou para Vitória.
"O movimento maior que o habitual na área de check-in se deu por conta da necessidade de os passageiros destes voos precisarem remarcar seus voos. O aeroporto não registrou atrasos e cancelamento"
Ainda segundo o Aeroporto de Vitória, os aeroportos do Rio de Janeiro já voltaram a operar para pousos e decolagens.
Irritação e cobrança: PM é acionada no Aeroporto de Vitória
As imagens registradas desde o início da manhã no Aeroporto de Vitória mostram, além das longas filas, a irritação e a cobrança dos passageiros com as companhias aéreas. Muitas carregavam malas e filmavam as cobranças nos guichês de atendimento.
Em determinado momento, um dos funcionários da Gol foi questionado pelos passageiros. "Mentiram", disse uma das pessoas no local.
A Polícia Militar, inclusive, chegou a ser acionada. Em nota, a corporação informou que precisou ir ao local porque havia "pessoas alteradas devido ao cancelamento de voos". Ninguém foi detido.
Considerando a relevância do assunto e o impacto sofrido pelos capixabas ou turistas no Aeroporto de Vitória, a reportagem de A Gazeta procurou as seguintes companhias aéreas: Gol, Latam e Azul. As três empresas foram perguntadas sobre o que muda no Espírito Santo com o nevoeiro no Rio de Janeiro.
GOL
A GOL informou que 16 voos foram cancelados e oito foram alternados até as 9h30 desta quinta-feira (3) em todo o Brasil. Segundo a empresa, os clientes afetados estão recebendo as devidas tratativas e sendo reacomodados em outros voos da companhia.
Em relação a Vitória, os voos da Gol impactados foram:
- Voo G3 2083 VIX-SDU: decolou em Vitória com destino ao Rio de Janeiro, mas precisou voltar ao Espírito Santo
- Voo G3 2049 SDU-VIX: voo, que viria para o Espírito Santo, foi cancelado no Rio de Janeiro
LATAM
A LATAM Airlines Brasil informou que alguns voos foram impactados em virtude das condições meteorológicas. Mas não informou quantos voos do Espírito Santo foram afetados.
A LATAM reforçou que está prestando toda a assistência necessária aos seus passageiros. Reiterou que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos.
AZUL
A Azul informou que precisou, ao todo, alternar cinco voos, que iam pousar na capital fluminense, para Vitória (ES), Campinas (SP) e Guarulhos (SP), além de cancelar outros oito voos, que decolariam ou pousariam no aeroporto de Santos Dumont, vindos de Congonhas (SP) e Campinas (SP), e indo para Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Curitiba (PR), Goiânia (GO) e Campinas (SP).
No Espírito Santo, apenas um voo, que iria pousar no Rio de Janeiro, precisou alterar e pousou em Vitória.
A Azul lamentou eventuais transtornos causados aos clientes e ressaltou que medidas como essas são necessárias para conferir a segurança de suas operações.