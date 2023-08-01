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Avião ia para a Paraíba

Cenipa vai investigar pane em avião que fez pouso de emergência em Vitória

O órgão afirmou que foi notificado e destacou que os investigadores estão efetuando o levantamento de informações com a companhia aérea
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 ago 2023 às 08:59

Publicado em 01 de Agosto de 2023 às 08:59

Avião da GOL com destino à Paraíba pousa em Vitória após falha técnica
Avião da GOL com destino à Paraíba pousa em Vitória após falha técnica Crédito: pt.flightaware.com
O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão central do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer), vai investigar o voo da Gol entre o Rio de Janeiro e João Pessoa, na Paraíba, que interrompeu o percurso e fez um pouso de emergência no Aeroporto de Vitória, após problema em um dos motores, na manhã de segunda-feira (31).
O órgão informou que foi notificado da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PR-XMI. Destacou ainda que os investigadores do Sipaer já estão efetuando o levantamento de informações junto ao operador da aeronave.
Segundo o Cenipa, investigações a respeito desse tipo de ocorrência fazem parte da rotina do órgão. O objetivo é apontar o que causou o problema no motor da aeronave. 
Conforme apuração do g1 ESo avião em questão poderia seguir viagem normalmente até João Pessoa. No entanto, optou-se por realizar o pouso de emergência em Vitória, quando os tripulantes estavam na altura do Sul da Bahia.
O pouso de emergência com o avião da Gol é diferente de um pouso forçado, quando um piloto não tem chance de escolher o local para onde ir. 

Entenda o ocorrido

Um avião modelo Boeing 737 MAX 8 com destino a João Pessoa, na Paraíba, teve que pousar no Aeroporto de Vitória (VIX), após um problema técnico ser detectado na aeronave. Em nota, a Gol, responsável pelo voo, afirmou que todos os procedimentos de segurança foram adotados e os passageiros pousaram com segurança no Espírito Santo
No portal Flight Aware (imagem acima), que acompanha voos em tempo real, é possível ver que o avião já estava no Sul da Bahia quando iniciou a operação de retorno para o Espírito Santo, sobrevoando toda a Região Norte do Estado novamente até aterrissar em Vitória.
Segundo a Gol, durante o voo G3 1715, entre o aeroporto do Galeão (GIG), no Rio de Janeiro, e João Pessoa (JPA), na Paraíba, foi reportado um problema técnico na aeronave, que alternou para Vitória (VIX) para manutenção após o pouso.
A reportagem questionou a companhia sobre qual teria sido a intercorrência no avião. A Gol afirmou que "não abre esse detalhe".

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"Todo o procedimento obedeceu aos protocolos de segurança e a aeronave foi desembarcada normalmente", garantiu a empresa. 
A companhia destacou que criou uma operação para acomodação dos clientes em uma aeronave que segue do Aeroporto de Viracopos (VCP), em Campinas, São Paulo, à capital capixaba, para assumir o voo G3 9220 (VIX-JPA), com previsão de decolagem às 13h30.
"A Gol reforça que todas as ações em relação ao voo foram tomadas com foco na segurança, valor número 1 da companhia", manifestou a empresa.
Cenipa vai investigar pane em avião que fez pouso de emergência em Vitória

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