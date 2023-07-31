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Voo entre Rio e João Pessoa é desviado para Vitória após pane em avião

Avião já estava na Bahia quando iniciou a operação de retorno para o Espírito Santo, sobrevoando toda a Região Norte do Estado novamente até aterrissar em Vitória

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 11:39

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

31 jul 2023 às 11:39
Avião da GOL com destino à Paraíba pousa em Vitória após falha técnica
Avião da GOL com destino à Paraíba pousa em Vitória após falha técnica Crédito: pt.flightaware.com
Um avião modelo Boeing 737 MAX 8 com destino a João Pessoa, na Paraíba, teve que pousar no Aeroporto de Vitória (VIX), após um problema técnico ser detectado na aeronave, na manhã desta segunda-feira (31). Em nota, a GOL, responsável pelo voo, afirmou que todos os procedimentos de segurança foram adotados e os passageiros pousaram com segurança no Espírito Santo
No portal Flight Aware (imagem acima), que acompanha voos em tempo real, é possível ver que o avião já estava na Bahia quando iniciou a operação de retorno para o Espírito Santo, sobrevoando toda a Região Norte do Estado novamente até aterrissar em Vitória.
Segundo a Gol, durante o voo G3 1715, entre o aeroporto do Galeão (GIG), no Rio de Janeiro, e João Pessoa (JPA), na Paraíba, foi reportado um problema técnico na aeronave, que alternou para Vitória (VIX) para manutenção após o pouso.
A reportagem questionou a companhia sobre qual teria sido a intercorrência no avião. A GOL afirmou que "não abre esse detalhe".

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"Todo o procedimento obedeceu aos protocolos de segurança e a aeronave foi desembarcada normalmente", garantiu a empresa. 
A companhia destacou que criou uma operação para acomodação dos clientes em uma aeronave que segue do Aeroporto de Viracopos (VCP), em Campinas, São Paulo, à capital capixaba, para assumir o voo G3 9220 (VIX-JPA), com previsão de decolagem às 13h30.
"A GOL reforça que todas as ações em relação ao voo foram tomadas com foco na segurança, valor número 1 da companhia", manifestou a empresa.

O que diz o Cenipa 

Procurado por A Gazeta, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão central do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer), informou que foi notificado da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PR-XMI, no Aeroporto de Vitória.
"O Cenipa esclarece ainda que os investigadores do Sipaer já estão efetuando o levantamento de informações junto ao operador da aeronave", declarou. 

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