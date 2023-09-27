Os voos da Azul serão diários a partir de 4 de dezembro deste ano. Crédito: Divulgação/Azul Linhas Aéreas

A companhia aérea Azul confirmou o início da operação entre os aeroportos de Linhares , no Norte do Espírito Santo, e Confins, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Os voos serão diários a partir de 4 de dezembro deste ano.

Em nota enviada à reportagem, a Infraero informou que concedeu, nesta quarta, a autorização para a empresa Azul Conecta realizar a operação na rota.

Os voos, que serão realizados na aeronave Cessna Grand Caravan, decolarão de Confins (MG) às 12h50 e pousarão em Linhares, às 14h30. No sentido contrário, partem de Linhares às 14h55 e aterrissam às 16h35 em solo mineiro, comunicou a companhia aérea, por meio de nota.

Your browser does not support the audio element. Voos de Linhares para Confins: saiba os horários e quando começam

De acordo com a Azul, apenas aos sábados os horários dos voos terão alterações. "As decolagens de Confins acontecem 9h20, e os pousos, às 11h. No sentido inverso, as decolagens acontecem às 11h25, enquanto os pousos, às 13h05", informou.

Tabela de horários dos voos entre Linhares e Confins Crédito: Divulgação/Azul

“Linhares é um polo econômico, produtor de petróleo e gás natural, além de um grande exportador. Marcar presença nesse município é muito importante para a Azul expandir e reforçar ainda mais sua operação, linkando uma nova base a um dos nossos principais hubs. Atender a demanda da população local, conectando os clientes ao máximo de destinos no Brasil e no mundo é um dos pilares da companhia”, disse Beatriz Barbi, gerente de Planejamento de Malha da Azul.

O Aeroporto de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi inaugurado em 14 de abril deste ano. O terminal tem capacidade para receber até 200 passageiros e cinco voos comerciais por dia. Segundo informações da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), as obras tiveram um investimento de R$ 3 milhões do governo do Estado.