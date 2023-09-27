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A partir de dezembro

Voos de Linhares para Confins: saiba os horários e quando começam

Azul confirmou data de início para operação entre aeroporto no Norte do Espírito Santo e Belo Horizonte (MG); voos serão diretos e diários
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

27 set 2023 às 15:56

Publicado em 27 de Setembro de 2023 às 15:56

Avião; Azul; aeronave; voo
Os voos da Azul serão diários a partir de 4 de dezembro deste ano. Crédito: Divulgação/Azul Linhas Aéreas
A companhia aérea Azul confirmou o início da operação entre os aeroportos de Linhares, no Norte do Espírito Santo, e Confins, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Os voos serão diários a partir de 4 de dezembro deste ano.
A empresa havia solicitado à Infraero autorização para operar voos diretos entre os dois terminais, conforme anunciado pelo governador do Estado, Renato Casagrande, em uma rede social, na manhã desta quarta-feira (27).
Em nota enviada à reportagem, a Infraero informou que concedeu, nesta quarta, a autorização para a empresa Azul Conecta  realizar a operação na rota. 
Os voos, que serão realizados na aeronave Cessna Grand Caravan, decolarão de Confins (MG) às 12h50 e pousarão em Linhares, às 14h30. No sentido contrário, partem de Linhares às 14h55 e aterrissam às 16h35 em solo mineiro, comunicou a companhia aérea, por meio de nota. 
Voos de Linhares para Confins: saiba os horários e quando começam
De acordo com a Azul, apenas aos sábados os horários dos voos terão alterações. "As decolagens de Confins acontecem 9h20, e os pousos, às 11h. No sentido inverso, as decolagens acontecem às 11h25, enquanto os pousos, às 13h05", informou. 
Tabela de horários dos voos entre Linhares e Confins Crédito: Divulgação/Azul
“Linhares é um polo econômico, produtor de petróleo e gás natural, além de um grande exportador. Marcar presença nesse município é muito importante para a Azul expandir e reforçar ainda mais sua operação, linkando uma nova base a um dos nossos principais hubs. Atender a demanda da população local, conectando os clientes ao máximo de destinos no Brasil e no mundo é um dos pilares da companhia”, disse Beatriz Barbi, gerente de Planejamento de Malha da Azul.
O Aeroporto de Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi inaugurado em 14 de abril deste ano. O terminal tem capacidade para receber até 200 passageiros e cinco voos comerciais por dia. Segundo informações da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), as obras tiveram um investimento de R$ 3 milhões do governo do Estado.
Já a pista de pousos e decolagens foi inaugurada em junho de 2022 e foi homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A estrutura tem 1.860 metros (sendo que a antiga tinha 1.350 metros). Com essa ampliação, passou a ter capacidade para receber aviões como o Boeing 757/200, que tem capacidade para até 239 passageiros em uma única classe.

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