Aeroporto de Linhares liberado para receber voos comerciais, diz Casagrande

O governador Renato Casagrande (PSB) anunciou, na tarde desta quinta-feira (17), que o Aeroporto de Linhares está liberado para receber voos comerciais. A divulgação foi feita pelas redes sociais, ressaltando que, após os testes da Aeronáutica, o terminal está apto para operações de todos os tipos de aeronave para pousos e decolagens.
Os técnicos da Aeronáutica concluíram os testes do Papi (Precision Approach Path Indicator, em português, Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão), o equipamento que faltava para que o terminal pudesse receber aviões comerciais. A informação de que o procedimento estava para ser terminado foi divulgada pelo colunista de A Gazeta Abdo Filha na manhã desta quinta.